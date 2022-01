Ducati, ecco le livree della nuova moto di Bagnaia e Miller

In anticipo di una settimana sulla presentazione ufficiale, Ducati ha svelato le nuove livre della Desmosedici GP22 di Bagnaia e Miller

IL BOLIDE ROSSO Con una settimana di anticipo sulla presentazione ufficiale del Ducati Lenovo Team, in programma a Borgo Panigale per lunedì 7 febbraio prossimo, è stato pubblicato un breve filmato sui propri canali social dalla casa italiana per svelare la nuova colorazione della Desmosedici GP22 che nel prossimo motomondiale resterà affidata alle cure di Francesco ''Pecco'' Bagnaia e di Jack Miller. Rispetto alla scorsa stagione sono due i toni di rosso sulla livrea, con gli inserti neri dello sponsor principale confermati sul fianco e sul cupolino, dove spunta anche il blu di ''Advance''. Più rifiniti i numeri 63 di Pecco e 43 di Jack, ma più delle chiacchiere dicono le immagini, che potete trovare nel video qui sotto!

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/01/2022