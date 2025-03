Bagnaia deluso e Marquez lo snobba: "Mio fratello è il principale rivale per il titolo"

Pecco in Argentina ha mancato il podio e perde terreno in classifica, dove Marquez scappa inseguito dal fratello Alex

A Termas de Rio Hondo, su un circuito che non lo ha mai visto particolarmente brillare, Francesco Bagnaia ha faticato più del previsto, non riuscendo a mantenere il passo dei fratelli Marquez che gli sono scappati via più di quanto accaduto nel precedente appuntamento in Thailandia. Il due volte iridato della MotoGP ha chiuso il GP Argentina giù dal podio, venendo battuto anche dalla Ducati GP24 di Franco Morbidelli e nel dopogara non ha nascosto la sua delusione e l'ammissione di un feeling che stenta a decollare con la GP25.

Bagnaia: ''Domenica difficile, mi manca il feeling dello scorso anno''

Pur senza pagare un gap importante dal ritmo dei fratelli Marquez, Bagnaia fin dai primi giri non ha trovato il passo che volevo, rimanendo ingabbiato nella lotta con Morbidelli e con la Honda di Johann Zarco: ''Mi aspettavo di più da me stesso ma, appena ho iniziato la gara, ho fatto fatica a trovare il mio ritmo - ha ammesso il piemontese - È vero che non ero così lontano dai primi due, ero solo un decimo più lento al giro nella prima parte della gara, ma è stato abbastanza per perdere in quel frangente. La lotta con Johann e con Frankie mi ha fatto perdere un po' di tempo, ma penso che più del quarto posto sarebbe stato difficile. È stata una domenica difficile, ho provato di tutto per raggiungere Frankie, ma con la gomma morbida ha semplicemente fatto un lavoro migliore di me''.

MotoGP 2025, GP Argentina: Pecco Bagnaia (Ducati)

Guardando ai prossimi appuntamenti, Bagnaia ha spiegato di voler migliorare il suo adattamento alla Ducati GP25: ''La cosa importante è tornare al mio feeling, perché il mio feeling è lottare per la vittoria, non lottare per il quarto posto. Il quarto non è il mio posto, nemmeno il terzo è il mio posto. Mi manca ancora il feeling dello scorso anno, nonostante la moto sia molto simile, ma ci stiamo lavorando e cercheremo di fare un altro step ad Austin. Dobbiamo rimanere concentrati perché la stagione è lunga, e l’importante è finire le gare con il miglior risultato possibile''.

Marquez: ''Sono rimasto molto colpito da Alex''

Con il quarto successo consecutivo tra Sprint e gara principale, Marc Marquez vola in classifica generale a quota 74 punti, mentre Bagnaia si ferma a 43. In mezzo a loro c' Alex Marquez, abbonato al secondo posto e che ha collezionato finora 58 punti.

Per completare questo poker di successi, Marquez ha dovuto inseguire a lungo il fratello, correndo anche qualche rischio prima di riuscire a superarlo e staccarlo nel finale: ''Oggi sono rimasto colpito da mio fratello. In una parte della gara pensavo di arrivare secondo perché stava guidando in modo super fluido, mantenendo sempre la velocità in curva. La sua gomma non fumava. Ho detto 'ok, questo ragazzo oggi è su un altro livello'. Poi alla fine sono sopravvissuto. Ho corso molti rischi, forse troppi in alcuni punti della gara. Ma sono felice di uscire di nuovo con 37 punti e continuare con un'atmosfera molto buona all'interno del box, perché il team Ducati Lenovo ha fatto un lavoro straordinario. Ma anche all'interno della famiglia''.

MotoGP 2025, GP Argentina: MArc Marquez (Ducati)

Guardando all'esito delle prime due gare, Marquez è convinto che sarà proprio Alex il principale rivale per il suo settimo titolo iridato in classe MotoGP: ''Riconosco quando è super convinto di poter vincere un campionato del mondo, come ha fatto in Moto3, in Moto2. Quindi, alla fine, è lui il principale avversario per il titolo''. Con buona pace di Bagnaia, al momento impegnato a ritrovare il giusto feeling con la sua Ducati.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/03/2025