Autore:

Salvo Sardina

ESORDIO A 4 RUOTE Sorpresa. Indovinate chi ci sarà al volante di un’Audi RS5 Dtm nel prossimo appuntamento del campionato turismo tedesco a Misano? Uno che sul circuito riminese ha già una certa esperienza, anche se lo stesso evidentemente non può dirsi delle gare a quattro ruote. La guest star della casa degli Anelli sarà infatti il pilota Ducati MotoGP, Andrea Dovizioso.

FITTIPALDI OUT Il forlivese prenderà il sedile dell’Audi di Pietro Fittipaldi nel weekend del prossimo 8 e 9 giugno, sfruttando il fine settimana di “riposo” della MotoGP e la concomitanza tra Dtm e il Gran Premio F1 del Canada, in cui il figlio d’arte brasiliano sarà impegnato come terzo pilota Haas. Per Dovi, impegnato nei giorni scorsi in un test sulla pista privata Audi di Neuburg, non si tratta comunque di un debutto assoluto in una competizione ufficiale a quattro ruote: il trentatreenne ha partecipato, tra le altre cose, al Monza Rally Show e a una tappa del Lamborghini Super Trofeo.

“It will be nice to race at Misano, I live less than 70km from the track” – @MotoGP star @AndreaDovizioso, who has had his first taste of our Audi RS 5 DTM. See more when he races in the @DTM at @circuitomisano from June 7–9. @DucatiMotor #OwnEverySecond #DTM #DTMMisano #ranDTM pic.twitter.com/e2RHQydY0g — Audi Sport (@audisport) 8 maggio 2019

PAROLA DI DOVI “Mi piacciono le auto – ha spiegato Dovizioso – e mi sento molto fortunato a poter gareggiare con l’Audi RS5 Dtm. È difficile trovare del tempo durante la stagione MotoGP, ma non vedo l’ora di correre in un campionato di così alto livello come il Dtm. La vettura è fantastica, ma si tratta di un mezzo totalmente differente rispetto alla mia Desmosedici Gp, motivo per cui dovrò farmi trovare preparato. Ho percorso molti giri al simulatore prima di guidarla in pista. Misano è una pista speciale per ogni pilota italiano, oltre a essere il tracciato dove ho vinto lo scorso anno in moto. Sono davvero entusiasta e riconoscente per questa opportunità”.