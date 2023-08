Mir travolto dalla crisi Honda: "Ho pensato di fermarmi"

Dopo l'improvvisa decisione della Suzuki di lasciare la MotoGP, Joan Mir ha firmato un contratto biennale con la Honda. Sulla carta un'ottima soluzione per il campione del mondo 2020, ma in realtà la prima stagione con la nuova squadra si è presto rivelata un incubo. Fino ad oggi, lo spagnolo ha conquistato appena 5 punti grazie all'undicesimo posto ottenuto nella gara d'apertura in Portogallo. Da lì in poi solo cadute e infortuni che hanno costretto Mir a saltare i Gran Premi di Argentina e Italia e gli interi weekend in Germania e Olanda.

MotoGP Americhe 2023, Austin: Joan Mir (Honda) | Foto: MotoGP

CROLLO MENTALE Un anno così orribile ha lasciato il segno nell'iridato 2020, tanto che in una recente intervista a DAZN aveva apertamente parlato di pensieri di ritiro. Nel corso della conferenza stampa del giovedì del GP Austria, Mir è tornato su quelle dichiarazioni: ''Sto attraversando un momento difficile. Sono in un momento in cui accetto la situazione in cui mi trovo. Prima non volevo accettarla, e mentalmente questo è più difficile perché vuoi una cosa, non puoi ottenerla ed è difficile da accettare. Ora lo accetto, conosco la situazione in cui mi trovo e voglio cambiare le cose. È vero che in un momento ho pensato seriamente di fermarmi, ma non perché volevo passare a un'altra moto. Volevo fermarmi perché mentalmente ero crollato. Ora non sono in quella situazione. Ora sono in una situazione diversa''.

CONTINUARE A PROVARCI Nonostante lo scoramento per il terribile 2023, Mir è poi riuscito a elaborare la delusione ed è riuscito a voltare pagina, in attesa che arrivino anche dei risultati a confortarlo: ''So che se smettessi, in futuro me ne pentirei molto. Quindi, questa è la cosa principale. Dici 'voglio smettere', perché pensi che a volte non ti diverta il tuo lavoro, hai delle discussioni con le persone, hai un brutto mese e vuoi solo smettere. Ma poi dici 'se parto da qui, me ne pentirò in futuro'. Ero in quella situazione, ma poi ho pensato che volevo continuare a provarci''.

NON UNA PRIMA VOLTA Mir ha poi ricordato di aver già attraversato un momento simile in passato, in particolare dopo una brutta caduta in un test effettuato a Brno nei giorni successivi al GP Repubblica Ceca del 2019: ''Sì, quando ho avuto il grosso infortunio a Brno, il mio primo anno. Quando passi un brutto momento, dopo un incidente così ti fai un sacco di domande, ti chiedi se ne vale la pena. Quindi, è successo anche quella volta. Ma in un giorno ero perfetto, ero tornato''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/08/2023