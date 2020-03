TUTTI UNITI Il capo della Dorna, organizzatore dei Mondiali di MotoGP e Superbike, ha scritto una lettera rivolta agli appassionati di moto che vi riportiamo integralmente. All'interno della missiva telematica lo spagnolo chiede pazienza e coraggio, dando l'appuntamento al più presto possibile in pista a tutti: fan, piloti e addetti ai lavori.

Cari tutti,

Proprio oggi avrebbe dovuto avere inizio il weekend del Gran Premio della Thailandia a Buriram, sarebbe dovuto essere il secondo della stagione. L'intero paddock e la famiglia MotoGP avrebbero dovuto fare ciò che amiamo di più: correre. Ci sarebbe piaciuto vedere i piloti di ogni categoria combattere in pista e deliziarci con un'altra battaglia all'ultima curva come ci aspettavamo da una pista come Buriram. Ci sarebbe piaciuto vedere i numerosi membri internazionali del paddock tornare al lavoro per i nostri fan; sia quelli che viaggiano da tutto il mondo per unirsi a noi a bordo pista, sia quelli che, come ogni fine settimana di gara, ci seguono fedelmente da ogni angolo del globo.

A causa della crisi causata dal coronavirus che sta investendo il pianeta, chiaramente tutto questo non è stato possibile per via delle misure preventive messe in atto dai governi di tutto il mondo al fine di salvaguardare la nostra salute. Ecco perché, ora più che mai, dobbiamo essere consapevoli delle nostre responsabilità e sostenerci a vicenda, seguendo tali restrizioni e le raccomandazioni delle autorità a beneficio di tutti noi. Questo virus ha imposto al mondo di fermarsi per un periodo di tempo indefinito, ma siamo sicuri che torneremo alla nostra vita quotidiana e ne usciremo ancora più forti di prima. È una pausa provvisoria e voglio inviare a tutti un messaggio di fiducia e calma in questa situazione.

Da quando Dorna è diventata la promotrice del Campionato mondiale MotoGP, 29 stagioni fa, siamo sempre stati chiari sul fatto che correre è la nostra missione e continuerà a esserlo. Anche nelle peggiori situazioni manterremo il nostro motto: l'obiettivo è correre. La competizione è nel nostro sangue e non riesco a immaginare un altro scenario che ci fermerebbe. Covid-19 ha influenzato ogni competizione sportiva mondiale e questa pandemia non ha purtroppo risparmiato l'inizio del campionato mondiale MotoGP 2020. Tuttavia, il nostro sport durerà e continuerà a correre - come ha fatto dalla sua nascita nel 1949. Dopo i cambiamenti che abbiamo già annunciato, ora dobbiamo tenerci aggiornati su ogni dettaglio dell'evoluzione di questa pandemia e delle politiche dei governi, con l'obiettivo di mantenere il massimo numero di eventi. Questo è il nostro obiettivo principale a partire da oggi.

Nonostante le sfide che dobbiamo affrontare, siamo felici e orgogliosi di sapere che lo sport stesso è migliore che mai - come hanno dimostrato i test pre stagionali MotoGP, dove i fogli presenze sono stati i più fitti della storia. In Qatar, l'abbiamo visto già grazie a due magnifiche gare in Moto2 e Moto3 - e questo è servito solo a stimolare il nostro appetito per di più. La situazione è identica anche per WorldSBK, anche se, fortunatamente, sono stati in grado di completare il loro primo round in Australia - e che fine settimana di gara è stato. Anche la Coppa del mondo FIM Enel MotoE, il Campionato mondiale FIM Moto3 Junior e ogni Coppa e programma sulla Road to MotoGP hanno visto cambiamenti nei loro calendari, ma faremo anche tutto il possibile per adattarli al meglio delle nostre capacità.

I nostri pensieri e tutte le azioni che intraprenderemo saranno centrati su due cose: i nostri fan e, naturalmente, tutti coloro che lavorano così duramente per rendere possibili i nostri campionati. Stiamo facendo tutto il possibile per vedere piloti, ingegneri, meccanici, personale logistico, dirigenti, operatori di telecamere, giornalisti, tecnici multimediali, coordinatori e ogni altra parte vitale del nostro sport per fare ciò che facciamo meglio: correre, ed è sempre stato così in passato, è così ora e continuerà a essere l'essenza di ciò che siamo. Alla Dorna stiamo lavorando per garantire che questa crisi lasci la famiglia MotoGP e tutti i nostri paddock con una sola conseguenza; quello di un calendario modificato.

Infine, desidero estendere i miei ringraziamenti alla FIM, all'IRTA, ai produttori, ai piloti di ciascun campionato, ai membri dei team, ai promotori, alle emittenti, agli sponsor, ai media e a tutti i dipendenti Dorna per il modo con cui si stanno confrontando con questa situazione: con pazienza, professionalità e vera comprensione. È un grande onore e un piacere avere questi incredibili partner. Tutto ciò è per essere sicuri di poter tornare al più presto a divertire ed elettrizzare i nostri fan. Sono instancabili e ci seguono fedelmente da pista a pista o attraverso qualunque mezzo o piattaforma da cui possono avere accesso, da un angolo del mondo all'altro. Lo dobbiamo a loro e all'incredibile storia del nostro sport. Quindi, per tutti quei fan, c'è solo una cosa da dire: non vediamo l'ora di rivederti presto: tornare in pista.