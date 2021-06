INCIDENTE INSOLITO La gara della MotoGP domenica al Mugello è stata preceduta da un curioso, e potenzialmente molto pericoloso, incidente: Enea Bastianini ha tamponato duramente la Ducati di Johann Zarco al termine del giro di allineamento, concludendo con una capriola la sua sfortunata giornata. Un episodio bizzarro, dal quale il francese è invece uscito con qualche danno alla coda della sua moto che non gli ha impedito di essere protagonista di una bella prestazione, chiusa con il quarto posto sotto alla bandiera a scacchi.

LE CAUSE Fondamentalmente, Bastianini non si è accorto che Zarco stava effettuando un'ultima frenata brusca per scaldare i freni in vista del via. Il giovane pilota di Rimini ha spiegato che il suo errore di valutazione è dipeso da vari fattori, a partire dal peso della triste notizia ricevuta a meno di due ore dal via: ''È stata una giornata davvero difficile per me, ma penso anche per tutti i piloti, perché dopo la notizia della morte di Dupasquier penso che non fossimo concentrati per la gara. In griglia ho poi scoperto che l'airbag era scarico e anche questo ha influito sulla mia concentrazione. Al termine del giro di allineamento, Zarco ha inchiodato in modo molto strano, molto brusco ed è stato impossibile non urtarlo. Per me è pazzesco, è l'unica cosa che posso dire''.

LA VERSIONE DI ZARCO Il francese della Ducati Pramac ritiene di non aver fatto nulla di strano: ''Stavamo uscendo tutti dall'ultima curva, accelerando e frenando per mantenere le gomme calde ed essere pronti per la partenza. E poi potete vedere voi... beh, l'importante è che non si sia fatto male. Pensavo che la mia moto, quando mi ha colpito, sarebbe stata rovinata per la gara. Ho guardato la sella, ho visto che era ok e mi sono schierato per la partenza''.

VERSO BARCELLONA Bastianini si è subito rialzato dopo il volo conseguente allo scontro, ma dall'incidente non è uscito completamente illeso. La sua sfortuna è che questa settimana la MotoGP non si ferma e nel prossimo weekend torna subito in pista per il GP Catalogna: ''Ho un po' di acciacchi, ma spero di rimettermi a posto per Barcellona'' ha aggiunto il pilota della Esponsorama Ducati