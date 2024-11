Bagnaia fa 10: "Dobbiamo capire perché al sabato non riusciamo a fare altrettanto"

A Sepang è arrivata la decima vittoria stagionale di Francesco Bagnaia nelle gare ''tradizionali'' della domenica. Un ruolino di marcia impressionante, tanto che prima di lui solo 5 piloti avevano raggiunto un traguardo simile nella classe regina del Motomondiale. Eppure, il piemontese lascia la Malesia con le speranze iridate quasi evaporate dopo la caduta nella Sprint disputata sabato. Le gare brevi si sono rivelate il vero tallone d'Achille per il pilota della Ducati ufficiale, mentre Jorge Martin ne ha vinte ben 7.

MotoGP Malesia 2024: Francesco Bagnaia (Ducati)

VEDI ANCHE

QUELLA DIFFERENZA TRA SABATO E DOMENICA Bagnaia si presenterà al round finale della MotoGP 2024, che dopo l'annullamento di Valencia a causa dei danni provocati dal ciclone Dana si disputerà a Barcellona, con ben 24 punti di ritardo dal rivale spagnolo. Un gap praticamente impossibile da recuperare, a meno che lo spagnolo non combini un autentico disastro. Incassata la vittoria nel GP Malesia, Pecco ha riflettuto sulla sua differenza di rendimento tra il sabato e la domenica: ''Il nostro passo era davvero competitivo, come è successo spesso quest’anno di domenica. Jorge ha provato a starmi davanti ad inizio gara in qualsiasi maniera, ma ero molto a mio agio in sella alla moto e riuscivo ad essere molto più aggressivo. Dobbiamo capire perché non riusciamo a fare altrettanto nella gara del sabato: questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare per il futuro, ma ora dobbiamo concentrarci sull’ultimo evento della stagione e cercare di dare il massimo. Questa è la nostra decima vittoria di gara in stagione, a testimonianza dell’ottimo lavoro che abbiamo fatto quest’anno''.

MotoGP Malesia 2024: Enea Bastianini (Ducati)

BASTIANINI SFIDA MARQUEZ Il team Ducati ufficiale a Sepang ha piazzato sul podio anche Enea Bastianini, terzo dopo una gara che lo ha visto battagliare con Franco Morbidelli. La caduta che ha fatto finire nelle retrovie Marc Marquez ha permesso all'italiano di rimettere nel mirino lo spagnolo nella lotta per il terzo posto in classifica generale, ora lontano appunta un punto: ''È stata una gara difficile, forse più di sabato viste le temperature, ed ho continuato a faticare in ingresso curva. Abbiamo provato a fare uno step nel warm up ma purtroppo non ci siamo riusciti. Quando è così, è importante portare a casa il risultato ed un certo senso ci è andata bene, dato che siamo riusciti a chiudere sul podio. Ora ci aspetta l’ultima gara della stagione e daremo il massimo per finire la stagione al terzo posto''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/11/2024