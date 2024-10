Bagnaia autoritario a Motegi: "Avevo tutto sotto controllo"

Dopo la Sprint di sabato, Francesco Bagnaia vince anche il GP Giappone e recupera altri punti a Jorge Martin in classifica generale, portandosi a 10 lunghezze di distanza. Il piemontese forse sperava di rosicchiare più di 5 punti, ma il rivale ha recuperato rapidamente dall'undicesima posizione sulla griglia di partenza e poi ha approfittato della caduta di Pedro Acosta per inserirsi agevolmente in seconda posizione, senza però riuscire a chiudere il gap sul pilota della Ducati ufficiale.

LA MINACCIA ACOSTA PRESTO SVANITA Proprio il rookie spagnolo del team Tech3 poteva rappresentare la variabile nella lotta al vertice a Motegi ma, come il giorno prima, si è messo fuori dai giochi da solo con una caduta, questa avvenuta nei primissimi giri. Bagnaia aveva iniziato la gara con un ritmo subito sostenuto, per evitare che Acosta potesse attaccarlo: ''Quando il mio team ha detto che non c'era Pedro dietro, ma Jorge, ho capito che era caduto. Con Pedro, ho dovuto spingere un po' di più nella prima parte della gara perché penso che stesse tirando molto per riprendersi la prima posizione. Quando sei vicino ai ragazzi davanti a te - sotto il mezzo secondo - è molto dura gestire la parte anteriore. Quindi penso che volesse sorpassare, ma non è facile. Poi ho solo cercato di gestire al meglio il vantaggio su Jorge. Non è stato facile perché stava recuperando un po' negli ultimi giri, ma alla fine abbiamo fatto un ottimo lavoro''.

UN WEEKEND PERFETTO Senza Acosta, tra Bagnaia e Martin si è assistito a un tira e molla, con lo spagnolo che è finito anche a 2 secondi dall'italiano, riuscendo poi a riportarsi sotto fino a quando un rischio corso in curva 3 non lo ha fatto definitivamente desistere: ''Avevo tutto sotto controllo - ha spiegato Bagnaia - Speravo che con quel tempo sul giro che Jorge ha fatto verso la fine stesse finendo le gomme, perché ero già nella situazione in cui avevo io finito tutto. Quando ho provato ad accelerare un po' per migliorare il mio ritmo, la mia gomma posteriore non era della stessa idea. Stavo cercando di essere competitivo e di non perdere troppo''. Il fine settimana di Motegi ha soddisfatto Bagnaia non solo per i risultati in pista, ma anche per il suo andamento fin dal venerdì, molto diverso rispetto al precedente in Indonesia: ''Mi aspettavo di avere più difficoltà, ma siamo riusciti a lavorare perfettamente dall'inizio del weekend. Vorrei tenere a mente questo fine settimana come esempio per cercare di ripeterlo nei prossimi, perché penso che abbiamo fatto tutto in modo perfetto e oggi in gara siamo stati così fluidi e bravi. Quindi sono felice. Voglio ringraziare la mia squadra, che ha fatto un lavoro fantastico''.

RECORD DI VITTORIE E MONDIALE APERTISSIMO Quella di Motegi è l'ottava vittoria stagionale per Bagnaia, un bilancio che in passato aveva raggiunto solo nel 2018, quando correva in Moto2. Il nuovo successo tiene apertissimi i discorsi iridati, con soli 10 punti di distacco da Martin e ancora quattro round da disputare: ''Dobbiamo crederci. Non dobbiamo mai arrenderci. Cercherò sempre di fare del mio meglio. Otto vittorie in una stagione sono qualcosa di straordinario. È la prima volta che ci riesco in MotoGP, l'ultima volta è stata nel 2018 in Moto2, quando ho vinto otto gare. Continuiamo a lavorare''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/10/2024