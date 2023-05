Massimo Rivola mette in guardia sulle alette: "Intervenire prima del 2027, oppure..."

Nel giorno dell'Aprilia All Stars, il raduno degli appassionati della casa di Noale che è in corso di svolgimento oggi a Misano Adriatico, Massimo Rivola tocca un tema importantissimo del regolamento MotoGP, quello delle alette e della potenza delle moto, e invita FIM e Dorna a prendere provvedimenti entro il termine fissato per il prossimo cambio regolamentare, ossia il 2027, altrimenti la pericolosità in pista prenderà il sopravvento. Il tecnico faentino ne ha parlato con i colleghi di GP One, usando parole molto chiare. ''Devo dire che anche se a molti non piacciono a me queste MotoGP piacciono tantissimo'' - ha esordito Rivola - ''A me aline e alette piacciono tanto anche se so che tutti noi abbiamo esagerato''.

MotoGP Spagna 2023, Jerez: Fabio Quartararo (Yamaha) travolge Miguel Oliveira (Aprilia) | Foto: Instagram @88migueloliveira

MOTO TROPPO VELOCI ''Ma non dobbiamo essere noi a mettere un freno, dev'esserci un regolamento che lo fa - ha proseguito il tecnico italiano - e io sono dispostissimo a fare un passo indietro, perché vedo che le moto iniziano ad andare veramente forte e se aspettiamo il 27 per cambiare regolamento sarà troppo tardi, perché i circuiti non saranno abbastanza grandi per noi, per cui io credo che si debba intervenire subito su determinate questioni per abbassare le prestazioni, anche perché uno sport che statisticamente obbliga quasi tutti i piloti a operarsi al braccio destro vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Le moto oggi van troppo forte, accelerano troppo forte e frenano troppo forte, fisicamente sta diventando un limite anche per questi piloti che sono dei veri eroi perché se paragoniamo il motociclismo di anni fa con quello odierno, oggi se non sei un super atleta queste moto non le guidi''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/05/2023