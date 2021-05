I PROMESSI SPOSI Questo matrimonio non s'ha da fare. O meglio, certo che sì, ma come nelle migliori tradizioni letterarie qualcosa si mette di traverso, in questo caso il meteo. Martedì e mercoledì prossimo Andrea Dovizioso dovrebbe scendere in pista con l'Aprilia RS-GP sul Circuito del Mugello, per proseguire il lavoro cominciato il mese scorso a Jerez de la Frontera, purtroppo però le previsioni meteorologiche per quei due giorni tra le colline toscane sono tutt'altro che favorevoli: 100% di pioggia prevista per martedì, 90% per mercoledì secondo weather.com, previsione confermata da altre fonti.

METEO AVVERSO In pista, tra l'altro, Dovizioso dovrebbe ritrovare anche i ragazzi del suo ex team Ducati, con il collauatore Michele Pirro impegnato a sistemare la moto di Bagnaia, Miller e compagnia bella in vista del GP d'Italia di fine mese. La speranza è che il cielo possa dare qualche ora di tregua, per permettere all'alfiere italiano di salire in sella a una Aprilia diversa rispetto a quella provata in Spagna, e stavolta adattata alle sue esigenze in seguito alle indicazioni date dallo stesso pilota dopo Jerez. Come andrà a finire? Le soluzioni sono due, o il pilota si limiterà a girare con la pioggia, oppure verrà fissato un nuovo test altrove, staremo a vedere.