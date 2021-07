DOVI POCO COMPETITIVO Con la MotoGP chiusa per ferie è tempo di mercato, certo, ma anche di interviste e tante parole. Aleix Espargarò, bravo pilota spagnolo che quest'anno ha contribuito al salto in avanti dell'Aprilia e che è ancora in attesa di conoscere il suo compagno di squadra nel 2022, ha concesso una lunga chiacchierata alla televisione iberica DAZN, parlando di molti temi caldi, a partire proprio da chi potrebbe affiancarlo. ''Ha fatto un paio di test con noi, ma finora non è stato molto competitivo e sembra che non sia interessato a correre'' - ha spiegato lo spagnolo in relazione ad Andrea Dovizioso, tre volte in sella all'Aprilia RS-GP nel corso degli scorsi mesi. ''Io sono un suo grande fan, anche se trovo difficile possa essere il mio compagno. Sarebbe utile avere un collega più forte o un team satellite''. E magari quel collega sarà Maverick Vinales, che si è sganciato dalla Yamaha proprio l'indomani rispetto allo scorso GP d'Olanda ed è in cerca di una sella.

MARQUEZ MEGLIO DI ROSSI Nel corso della lunga intervista, Aleix ha parlato anche delle carriere dei due dominatori degli ultimi 20 anni di MotoGP: Valentino Rossi e Marc Marquez. ''Marc è il miglior pilota della storia. Il mio idolo è Valentino da quando ero piccolo e Agostini e Nieto hanno più titoli, ma a mente fredda, analizzando i rivali che Márquez ha dovuto battere, è un'altra storia. Valentino ha avuto solo Gibernau a rendergli le cose un po' difficili, oltre a qualche altro italiano. Marc sta lottando con i migliori piloti della storia. Se ora facciamo una lista dei 15 top rider più forti della storia, Marc vale i suoi otto titoli, mentre per Valentino non vale lo stesso discorso''. Al di là delle valutazioni tecniche, Espargarò ha anche parole al miele per il Dottore: ''La passione per le moto di Valentino è straordinaria. Sa di non essere competitivo e purtroppo lo vediamo ogni fine settimana che non ha la freschezza di prima. Questo mi fa arrabbiare perché mi piacerebbe vedere Valentino nelle posizioni di vertice''.