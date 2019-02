IN SELLA In sella alla nuova CBR650R non si stà scomodi, nemmeno se, come il sottoscritto, si è appena scesi da una naked (la sorella CB650R). Nonostante la triangolazione sella/pedane/manubrio tipica da supersportiva la CBR non è una spacca polsi come le aricinote rivali. La sella in condivisione con la scarenata è dunque ugualmente comoda per il pilota, anche sulle lunghe percorrenze, e altrettanto risicata in quanto a ospitalità per il passeggero. Capitolo ergonomia: ottima quella delle leve, con quella del freno regolabile su 6 posizioni, leggerissima e prevedibile allo stacco quella della frizione. Le parti in condivisione tra le due moto sono moltissime, quasi la totalità, ecco dunque che anche la strumentazione della sportiva lascia a desiderare.

FACILE E DOCILE Quando si sale in sella a una supersportiva un po di timore reverenziale c'è sempre, con la CBR il discorso è diverso, sarà perchè è marchiata Honda - rinomata per la fiducia che ispira fin da subito - sarà per l'assenza di una erre nel nome, ma parto sereno e rilassato accompagnato dalla spinta crescente del motore man mano che insisto sul gas e scalo il contagiri.

SCELTA SAGGIA La scelta di Honda si puntare su un motore non estremo è saggia. Rimane la goduria di far urlare il motore quando si vuole alzare il ritmo, ma grazie alla maggior coppia ai medi regimi ora la CBR è piacevole da guidare anche senza ballare sul cambio (ottimo il funzionamento che diventa eccellente se dotato di quickshifter opzionale). Non siamo davanti alla coppia di un bicilindrico ma la spinta è discreta già da 3.000 giri/min e rispetto alla sorella nuda è anche più svelto nel salire di giri.

VERA SPORTIVA Trattandosi di una sportiva il piacere di guida veste un ruolo fondamentale. La CBR650R si guida come tutte le altre moto del suo segmento, ama la guida di corpo e la gratifica con un avantreno stabile sul veloce, ma allo stesso tempo svelto nei cambi di direzione. La taratura della forcella è più sportiva che turistica e questo, a mio modo di vedere è decisamente un punto a favore. Impeccabile anche il comportamento del monoammortizzatore posteriore che non pompa quando si prende il gas in mano e assorbe discretamente le asperità.

BEN FRENATA Se il ritmo si fa alto, ed è praticamente certo se a tirare il gruppo c'è Steve Plater, esperto Road Racer con giusto qualche partecipazione alla Northwest 200 o al Gp di Macao, è meglio poter fare affidamento su freni all'altezza. L'anteriore è potente, si stacca forte anche con un dito, ma sulle prime bisogna fare l'abitudine al suo attacco brusco, il posteriore è valido ma causa spesso l'inserimento dell'ABS e di conseguenza l'accensione delle luci di emergenza.

I DIFETTI Trovare dei difetti eclatanti a questa moto è veramente molto difficile. Come per la nuda, anche sulla sportiva si avvertono fastidiose vibrazioni, attorno ai 7.000 giri, che riducono il comfort, vibrazioni che si percepiscono in maggior misura rispetto alla CB650R sui semimanubri.

IN QUESTO SERVIZIO:

CASCO SCORPION EXO-1400 CARBON Casco integrale realizzato in leggerissima fibra di carbonio, lo Scorpion EXO-1400 Carbon sorprende per leggerezza e comfort. I guanciali sono regolabili tramite dei cuscinetti d’aria per trovare la calzata ideale. Buona la ventilazione, grazie anche alle prese d’aria integrate nella calotta che permettono di gestire i flussi d’aria in maniera modulare. All'interno è presente uno spoiler che riduce l’appannamento, oltre alla rinomata visiera interna Pinlock. Molto pratico il visierino parasole a scomparsa azionabile tramite una leva sul lato sinistro della calotta. Non mancano gli interni sfoderabili e lavabili e la chiusura a doppio anello.

GIACCA IXON FIGHTER Pelle pieno fiore spessa e robusta per questa giacca dal taglio sportivo. Comoda la vestibilità, regolabile tramite i registri in velcro posti ai lati. La parte lombare è di forma allungata ed imbottita. Per la stagione più fredda è prevista un’imbottitura interna amovibile. Le protezioni sono previste su spalle e avambracci e sono certificate CE.



GUANTI IXON RS CIRCUIT HP Guanti dal taglio racing realizzati in pelle di capretto traforata. Gli inserti in pelle elastica su pollice, indice e medio migliorano la vestibilità, mentre alla sicurezza contribuiscono le protezioni certificate su nocche e palmo. Pratica la doppia chiusura sul polso.

JEANS HEVIK STONE Gli Hevik Stone si indossano come un pantalone da passeggio, vestono “morbidi” (e non granché aderenti) ma hanno una scorza più dura. Dentro, una fodera in fibra di rinforzo, imbottiture estraibili sui fianchi e protezioni alle ginocchia (estraibili) giocano in difesa nella malaugurata ipotesi di un incontro ravvicinato con l’asfalto.

SCARPE TCX X-CUBE EVO WP CUBE EVO Non bisogna farsi ingannare dallo stile sportivo e alla moda delle X-Cube Evo Waterproof. Le scarpe proposte da Tcx, infatti, sono calzature tecniche, con tanto di certificazione CE, ottenuta grazie al rinforzo aggiunto all’altezza malleolo, agli inserti su punta e tallone e al sottopiede che assicura la resistenza trasversale in caso di impatto. Alla pelle scamosciata della tomaia è stata aggiunta una fodera impermeabile che rende le X-Cube Evo adatte in ogni condizione climatica