NON CHIAMATELO CASCO DA PISTA Sì, il suo stile ricorda molto quello dei caschi integrali da pista, e sì molte delle tecnologie che lo caratterizzano derivano dal mondo delle corse; ma non fraintendete, l’X-lite X-903 è un ottimo casco da turismo. Vi spiego perché in questa puntata di MotorUnboxing!

X-903 UC: LA CALOTTA Partiamo dicendo che la calotta, realizzata in fibre composite, nel caso dell’Ultra Carbon con alta percentuale di fibra di carbonio, è disponibile in tre misure per mantenere contenuti i volumi e ridurre il peso del casco, particolare da non sottovalutare per chi trascorre tante ore in sella.

X-903 UC: GLI INTERNI Senza dimenticare che l’innovativo sistema LPC, adottato ora anche dallo sportivo X-803 RS, nasce proprio qui. Questo sistema permette di modificare il posizionamento della cuffia all’interno della calotta per adattarsi al meglio alla conformazione della testa di chi lo indossa. I materiali utilizzati per gli interni sono strettamente derivati dal mondo delle corse, ma chi ha detto che ciò sia un male? Chi ha esperienza in pista sa qual è l’importanza di avere degli interni traspiranti e confortevoli. Quelli del X-903, grazie al carbonio attivo, sono termoregolatori e antistatici e la struttura a rete della cuffia garantisce un’ottima diffusione del flusso d’aria. Tutto è ovviamente amovibile, sfoderabile e lavabile.

X-903 UC: LA VISIERA Sempre dall’esperienza del mondo racing arriva il sistema di rimozione rapida dei guanciali, soluzione che permette di agevolare i soccorsi in caso di sciagurato incidente. I guanciali, poi, possono essere posizionati in modo da favorire l’inserimento degli occhili, siano essi da vista o da sole. Questi possono essere tranquillamente lasciati nel taschino della giacca, dato che il visierino parasole integrato non distorce e ben ripara dai raggi solari garantendo sempre la visibilità ottimale. Un altro aspetto che denota la marcata attitudine turistica del X-903 è la visiera di ampie dimensioni che permette di tenere sotto controllo visivo una porzione più ampia della strada… o del panorama. Nella confezione è inclusa la visiera Pinlock, anch’essa di dimensioni generose che previene la formazione della fastidiosa condensa nelle giornate più fredde.

X-903 UC: TECNOLOGIA, TAGLIE E PREZZO Il turismo si sa, è più bello se si fa in due o magari in gruppo con i propri amici. L’X-903 è predisposto per il montaggio dei sistemi di comunicazione N-Com che vi permettono di comunicare senza problemi con il vostro passeggero o con gli altri motociclisti del vostro gruppo. Due le opzioni disponibili per la chiusura del casco: doppio anello o microlock… a prova di sbattimento. Tante le taglie disponibili, dalla XXS alla XXXL, con prezzi che partono da 460 euro