USIAMO LA TESTA La sicurezza è un tema che, nel mondo delle due ruote, ha sempre giocato un ruolo primario e fondamentale. Adesso, più che mai, la salute e la sicurezza sono la priorità in un mondo alle prese con l’emergenza Covid-19. Tra le aree che maggiormente sono state colpite da questa pandemia c’è l’area di Bergamo, nella cui provincia è presente la sede di Nolan.

SEGNO DI GRATITUDINE Da qualche settimana l’azienda di Brembate di Sopra è tornata operativa, e ha subito lanciato una campagna istituzionale di sensibilizzazione chiamata “Rimettiamo in moto l’Italia”. “Nonostante la brusca frenata” dichiara l’azienda “abbiamo imparato a non cadere, mantenendo le dovute distanze, proprio come sulla strada, e a vivere ogni giorno come un piccolo traguardo”. Grazie all’impegno e al supporto degli addetti ai lavori, dei tecnici e dei piloti, Nolan è pronta a offrire - come sempre - il massimo della sicurezza a bordo delle nostre moto e scooter. Ad accompagnare questa campagna ci pensa il mini-jet N21 con livrea tricolore: una dimostrazione di gratitudine da parte di Nolan verso chi ha lottato in prima linea contro il Covid-19.