SW-Motech presenta la nuova linea di borse impermeabili SysBag WP

SW-Motech presenta la linea di borse morbide impermeabili SysBag WP. I modelli sono 3 – S, M e L – e si differenziano per il volume del bagaglio e il tipo di attacco. Tutte le borse hanno una chiusura roll-top e un coperchio sovrapposto, con la tasca interna removibile, e due divisori liberamente posizionabili con chiusure in velcro per facilitare la divisione del bagaglio. Scopriamo caratteristiche, dimensioni, peso e prezzi.

SW-Motech SysBag WP L

SYSBAG WP L Il modello più grande del trio, la SysBag WP L, è costruito interamente con materiale TPU e ha un volume totale di 40 litri. Progettata per l'uso off-road è dotata di fibbie delle cinghie dello scomparto anteriore alte in modo che nessun ramo possa rimanervi impigliato. I bordi esterni della borsa sono coperti da un robusto materiale Hypalon, che fornisce una protezione aggiuntiva in caso di cadute. Le quattro cinghie di compressione presenti su ambo i lati, infine, permettono di fissare la borsa in modo solidale alla moto, anche con un carico ridotto.

Volume: 27 - 40 l | Dimensioni: 48 x 22 x 41 cm

Peso: 2.9 kg (senza piastra di adattamento)

Prezzo: 220 Euro

Prezzo piastra di adattamento SysBag WP L: 50 Euro

SW-Motech SysBag WP M

SYSBAG WP M La versione media delle borse SysBag di SW-Motech si monta sia sul telaio laterale SLC, sia sul posteriore. La base è in TPU, i componenti in EVA, materiali termosaldati e uniti insieme per formare un'unità compatta, che rende la borsa completamente impermeabile.

Volume: 17- 23 l | Dimensioni: 32,5 x 16,5 x 41 cm

Peso: 1,9 kg (senza piastra di adattamento)

Prezzo: 170 Euro

Prezzo piastra di adattamento SysBag WP M: 40 Euro

SW-Motech SysBag WP S

SYSBAG WP S Il modello più piccolo della famiglia si adatta perfettamente sia alle moto da fuoristrada che alle sportive stradali e sfida con successo tutte le ostilità esterne. Un inserto in EVA incorporato dà alla SysBag WP S una forma elegante e stabilità, mentre la laminazione rende la borsa impermeabile e resistente ai raggi UV.

Volume: 12- 16 l | Dimensioni: 32,5 x 16,5 x 33 cm

Peso: 1,6 kg (senza piastra di adattamento)

Prezzo: 140 Euro

Prezzo piastra di adattamento SysBag WP S: 30 Euro

SW-Motech PRO City WP

PRO CITY WP Tra gli accessori SW-Motech non poteva mancare anche una borsa da serbatoio. Pro City WP, come tutti i modelli PRO WP, ha struttura realizzata in materiale TPU. Nessuna cucitura, nessun foro d’uscita, nessuna cerniera esposta e quindi completa impermeabilità. Il robusto coperchio in EVA con chiusura magnetica assicura un comodo accesso. PRO City WP è il compagno perfetto per tutte le enduro da turismo con un serbatoio inclinato: la parete divisoria regolabile con tasca aggiuntiva in rete assicura un'organizzazione intelligente del bagaglio. Le robuste tasche esterne sono dotate di cerniere impermeabili e sono quindi a loro volta completamente impermeabili.

Volume: 9 l | Dimensioni: 35,7 x 32,1 x 20,6 cm | Peso: 1,4 kg

Prezzo: 220 Euro