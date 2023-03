Stylmartin presenta lo stivaletto traspirante Vertigo Air

Tra le ultime novità presentate da Stylmartin c’è Vertigo WP, valida alternativa al classico stivale o stivaletto Adventure. Protettivo in sella e performante in camminata, anche su terreni impervi (qui Stylmartin Vector Air). Per la bella stagione invece, il marchio ne propone una versione traspirante in pelle scamosciata e fodera in mesh ribattezzata Vertigo Air. Stylmartin Vertigo WP è un modello particolarmente innovativo, capace di coniugare il comfort e la stabilità in camminata di uno scarponcino per attività outdoor e il livello di protezione in sella di una calzatura tecnica certificata.

Stylmartin Vertigo Air: dettaglio laterale

STIVALETTO TRASPIRANTE Vertigo Air punta tutto sulla traspirabilità, caratteristica fondamentale per il benessere del piede, soprattutto dopo ore di viaggio ad alte temperature. Vertigo Air propone una tomaia in pelle scamosciata con finestre laterali in rete e tessuto e fodera interna in mesh traspirante. Il sottopiede anatomico e microforato, dotato di sistema di ammortizzazione anti-shock, aumenta il comfort in camminata. Proposto in due colorazioni ispirate alla natura, questo modello risulta - dal punto di vista estetico - altamente tecnico. Degna di nota è la stampa camouflage laterale, caratterizzata da tocchi di colori pop. La protezione del piede in sella è garantita dalla certificazione CE e dalla presenza di inserti interni in zona malleoli su entrambi i lati. D3O Fitted Ankle Guards è il nome tecnico; la sigla D3O indica un materiale smart applicato in molti ambiti, anche all’interno dei caschi e indumenti protettivi utilizzati da professionisti, atleti, forze armate e motociclisti.

VEDI ANCHE

Stylmartin Vertigo Air

COMODO E PROTETTIVO Ergonomiche e ben integrate nella calzatura, queste protezioni morbide e flessibili si irrigidiscono all’occorrenza, in caso di impatto. Vertigo Air è dotata di una suola in gomma Traction, con grip antiscivolo e canali di drenaggio che eliminano istantaneamente fango e acqua, capace di garantire stabilità non soltanto durante la guida e la camminata su terreni impervi, ma anche durante le soste in sella, soprattutto se si utilizzano moto ben equipaggiate. Per concludere, i lacci riflettenti sono tenuti saldamente in posizione grazie al pratico taschino portalacci sulla linguetta frontale. Vertigo Air è disponibile in una gamma taglie che va dalla 38 alla 47 e nelle colorazioni Mud e Grey ed è proposto al pubblico a un prezzo di 209 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/03/2023