(R)ESTATE IN SICUREZZA L’estate è il periodo perfetto per godersi al meglio la propria moto. Ma nonostante l’arrivo del caldo torrido, bisogna sempre mettere al primo posto la sicurezza. Per questo Stylmartin ha presentato una scarpa estiva dal design filante e sportivo. Si chiama Vector Air, ed è pensato a chi utilizza abitualmente moto stradali – come le naked – e scooter sportivi sia in città sia nelle gite fuori porta.

CARATTERISTICHE TECNICHE E PREZZO A garantire un’eccellente ventilazione ci pensa una fodera interna in mesh traspirante, le prese laterali con rete metallica e la soletta microforata. Il comfort, in sella ma anche durante le camminate, è offerto da una tomaia in microfibra tradizionale e microfibra gommata. Nonostante l’ottima vestibilità, la Vector Air dispone di efficaci protezioni interne in PU sui malleoli e, per proteggere la caviglia, una chiusura a stringa con fascia superiore in velcro. La nuova scarpa Stylmartin Vector Air è disponibile in colore nero – antracite, con taglie dalla 39 alla 47 e a un prezzo di 139 euro.