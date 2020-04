NUOVE SNEAKER Siamo ancora in piena emergenza Coronavirus, ma torneremo presto in sella alle nostre moto. In vista di quel momento Stylmartin ha presentato le nuove sneaker Grid. Pensate per la bella stagione ormai alle porte, fanno parte della nuova collezione 2020 e si aggiungono alla famiglia delle sneakers Stylmartin, che già conta 14 proposte per tutte le stagioni.

LA SCARPA Stylmartin Grid è una sneaker estiva realizzata in tessuto cerato traspirante e idrorepellente e senza membrana interna, per una maggiore ventilazione. Nonostante il look da scarpa da tutti i giorni, con tanto di soletta anatomica microforata removibile, nasconde un'anima tecnica ed è sicura in sella grazie alle protezioni certificate sui malleoli.

Taglie (unisex): 36-47

Colore: blu (con lacci bianchi o blu)

Prezzo: 149 euro