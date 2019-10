Autore:

Danilo Chissalè

40 ANNI E NON SENTIRLI Quando sei sulla cresta dell’onda da quarant’anni mantenere vivi gli stimoli e alta la qualità dei prodotti non è affatto semplice. Per riuscirci l’italianissima Stylmartin punta ad una stagione 2020 ricca di interference o, se lo preferite all’italiana, contaminazione. Contaminazioni stilistiche, ovviamente, che rendano la calzatura da moto indossabile senza sentirsi a disagio in qualsiasi situazione: dall’ufficio alla serata con amici. Ovviamente in moto.

CHE DIVERTIMENTO! A detta dei tecnici del marchio la collezione 2020 è stata una sfida impegnativa ma divertente. Undici nuovi modelli, diciassette versioni tra calzature sportive tutti rigorosamente omologati: urban, sneaker e calzature specifiche per Lei. Stylmartin cura attentamente ogni capo dedicate alle motocicliste curando nei dettagli l’egonomia e, ovviamente, il look.

LORO A PARTE Comode, versatili, sempre alla moda, le sneaker sono il cuore pulsante di Stylmartin. Talmente importanti che da quest’anno faranno categoria a sé nella lineup dei prodotti della Casa di Montebelluna. Oltre alle bestseller del segmento la gamma si amplierà con le calzature Mood e Grid. La prima è una sneaker di pelle disponibile in tre varianti cromatiche, la seconda usa un tessuto cerato con inserti in pelle nappa, ideale per la bella stagione. Per tutte la possibilità di avere il doppio laccio e la suola PU in bianco ottico.

Taglie: 36-47

Prezzo: Mood 159 euro, Grid 149 euro

LA SFIDA La vera sfida per Stylmartin è la nuova gamma SportU, composta da sei nuovi modelli, ideata per le moto ad alte prestazioni. Velox, Vector e Vector Air sono calzature dal design sportivo che cercano di limitare gli “ingombri” tipici delle calzature tecniche. Velox ha tomaia in pelle, inserti protettivi e suola dal design specifico. Vector e Vector Air, invece, sono più sofisticate a livello di design e ricerca di materiali con ampio uso di microfibra (traforata in versione Air) e inseriti in gomma. Grazie a taglie e colorazioni dedicate, la Vector è adatta ad ambo i sessi.

Taglie: Velox 39-47; Vector 36-47

Prezzo: Velox 159 euro; Vector 159 euro; Vector Air 149 euro

AUDACI Il nome racchiude il significato: Audax, audaci. Rappresentano il recall contemporaneo di un classico modello car shoes Stylmartin Anni '80. Rivisto esteticamente, dal punto di vista dei materiali e montato su una suola fashion in gomma bicolor, questo modello, unico nel suo genere, rappresenta un mix di stili che lo rendono assolutamente riconoscibile tra le numerose proposte di calzature da moto. I colori vivaci e di tendenza rappresentano un ulteriore plus. Per il gentil sesso disponibili le Audax Glam (glitterate) e Audax Leo (animalier).

Taglie: 37-49

Prezzo: da 178 euro

LE URBAN Orfana delle sneaker, la gamma Urban è comunque ricca di novità. Stivaletti e scarponcini diversificati e trasversali sono i protagonisti, tanto apprezzati dal pubblico. Le new entry presentate non fanno che accrescere questo trend. I nuovi District- stivali in pelle pienofiore -e i Pearl per le donne, contraddistinte da un tocco personale difficilmente riscontrabile in una calzatura tecnica, sono le novità 2020.

Taglie: District 39-47; Pearl 36-42

Prezzo: District 194 euro; Pearl Leo 179 euro; Pearl Rock 199 euro