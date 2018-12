Autore:

Giulia Fermani

NUOVO SITO Stylmartin: è attivo il nuovo sito, completamente rinnovato. Disponibile in inglese e italiano -la lingua è selezionabile in alto a destra- contiene in un'unica piattaforma tutto il mondo Stylmartin dedicato ai motociclisti.

TUTTO IN UNA PIATTAFORMA Collezione 2019, scarpe da moto e stivali da moto. Nel nuovo sito Stylmartin c'è tutto e ora, anche una sezione dedicata agli acquisti. Nello shop on-line oltre alla scheda tecnica di ogni modello a catalogo c'è anche la possibilità di non acquistarlo sulla piattaforma ma di cercarlo nel negozio più vicino. Buona navigazione.