Autore:

Giulia Fermani

NUOVI STIVALETTI LADY Presentati nel corso dell'ultima edizione di Eicma 2018 e dedicati al pubblico femminile, i nuovi tronchetti Stylmartin Pearl-J saranno disponibili sul mercato a partire da febbraio 2019. Realizzati in pelle trattata idrorepellente con membrana impermeabile, oltre allo stile lo stivaletto Pearl-J offre protezioni interne ad altezza malleolo e in zona cambio, suola in gomma antiscivolo e antiabrasione e chiusura a zip.

Taglie: 36 – 42

Prezzo: 169 euro

Colore: nero