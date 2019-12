RIVOLUZIONE Stylmartin presenta al pubblico la nuova collezione 2020. Si tratta di una gamma di calzature tecniche rinnovata e ampliata, che conta ora 11 nuovi modelli e 17 diverse combinazioni cromatiche. Stylmartin si presenta con nuovi capi, in forte controtendenza rispetto alla tradizione stilistica del Marchio. Qualità e materiali pregiati sono, come sempre, parole d’ordine per i prodotti Stylmartin, che si arricchiscono ora di dettagli esclusivi e originali. Le calzature Stylmartin si distinguono per il loro carattere sportivo e dinamico, adatto anche all’uso quotidiano.

STIVALETTI Si parte dalle 6 calzature della linea Sport U: Velox, lo stivaletto pensato per il pubblico maschile in tinta unita e studiato appositamente per le naked sportive. La versione unisex Vector realizzata in microfibra leggera e la sua variante estiva Vector Air. Audax modello in stile anni 80 con motivi geometrici e disponibile in tre colori e per finire Audax Glam e Audax Jungle, calzature chic con glitter e animalier per il pubblico femminile.

PER TUTTI I GIORNI 3 nuovi modelli invece per la linea Urban: si parte dallo stivaletto uomo District, in pelle marrone, arrivando alle varianti femminili Pearl Leo e Pearl Rock. Si amplia poi la gamma Sneaker con Core e Grid. la prima è proposta in pelle pieno fiore e 3 diverse colorazioni, la seconda è invece una sneaker estiva realizzata con materiali idrorepellenti.