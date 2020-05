EVERGREEN Nel mondo dell’abbigliamento moto, protezione e stile vanno di pari passo. E come nel mondo della moda, ci sono alcuni prodotti iconici caratterizzati da una linea senza tempo. Tra questi c’è sicuramente lo stivale Continental di Stylmartin, uno dei prodotti più iconici dell’azienda italiana, che festeggia i 40 anni di questo stivale con un’edizione speciale.

ROSSO PASSIONE Si chiama Red Edition la versione speciale dello stivale Stylmartin Continental, caratterizzato da morbida belle rossa che ne caratterizza lo stile anni ’70. A contrasto con il rosso ci sono diversi dettagli neri e fibbie metalliche regolabili. La protezione per tibia e malleolo è garantita da inserti in poliuretano, mentre la punta è rinforzata. La suola in Vibram offre il grip ottimale in qualsiasi condizione, con la tomaia in pelle di vitello idrorepellente a garantire i piedi asciutti anche in caso di pioggia.

TAGLIE E PREZZO Gli stivali Stylmartin Continental Red Edition sono offerti in misure che spaziano dalla 38 alla 47, e a un prezzo analogo ai Continental tradizionali (offerti invece nel colore nero): 319 euro. Per ulteriori informazioni o per l’acquisto di questo prodotto, vi rimandiamo al sito ufficiale di Stylmartin.