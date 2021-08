Per i piccoli piloti di oggi, Stylmartin dedica delle calzature pensate per chi si approccia alle due ruote fin dalla tenera età. La minimoto è in grado di performance non tanto lontani da quelle di moto “standard” e, di conseguenza, ci vuole un abbigliamento adeguato. Ecco quindi lo stivaletto Speed Evo Jr Multicolor.

COM'È FATTO La new entry in gamma, evoluzione della precedente e già apprezzatissima versione S1 Multicolor Special, si chiama Speed Evo Jr Multicolor e si presenta con un design sportivo e filante. Questo stivaletto alla caviglia dispone di una tomaia in microfibra, caratterizzata da un’originale sfumatura di colori, facilmente abbinabili alla moto e al resto dell’abbigliamento. Dettagli di rilievo sono anche il confortevole punto di flessione superiore e la “fiamma” rossa posizionata sul lato interno della calzatura, che nasconde e protegge la doppia chiusura con strap e zip. La struttura è irrobustita da inserti posizionati tra la tomaia e la nuova suola in gomma antiscivolo, identica a quella proposta nei due modelli sportivi per adulto Velox e Vector, dotata di inserto in “EVA” shock absorber. A livello di protezioni, trova spazio il puntalino in gomma cucito sulla tomaia e due slider provvisti di borchie in metallo, uno interno ad altezza malleolo e l’altro esterno posizionato in punta (sostituibile).

TAGLIE E PREZZO Lo stivaletto per bambini Speed Evo Jr Multicolor è disponibile in una gamma taglie “junior” che spazia dalla 29 alla 42. Il prezzo al pubblico è di 129 euro.

Caratteristiche tecniche