PASSIONE UNIVERSALE Andare in moto è una passione trasversale, che unisce stili e scelte di vita estremamente diversi tra loro: c’è chi sceglie le due ruote solo durante il fine settimana, chi le usa per muoversi agilmente nel tragitto casa-ufficio, chi cerca l’avventura fuori strada e in pista, e chi non rinuncia mai al look da centauro, per nessun motivo al mondo.

La nuova Collezione 2021 di Stylmartin, azienda di Montebelluna specializzata da oltre 40 anni in abbigliamento per motociclisti, è dedicata a tutti gli amanti delle due ruote, qualunque sia il loro modo di vivere la propria passione, e si caratterizza per linee classiche e senza tempo, dettagli minimal e finiture moderne. Tutti i modelli di questa pagina offrono un ottimo livello di protezione certificata CE.

STYLMARTIN MATT

La gamma di sneaker Stylmartin si arricchisce del nuovo modello Matt, proposta unicamente in look total black opaco, che dà anche il nome alla scarpa. “Sorella” del modello Colorado è realizzata interamente in pelle pieno fiore idrorepellente nera. Dello stesso colore anche la suola in gomma e i lacci, arricchiti da dettagli argento reflex, presenti anche sull’inserto posteriore. Non mancano protezioni malleoli interne in PU e protezione in zona cambio in pelle.

Tomaia Pelle pieno fiore idrorepellente Fodera Impermeabile e traspirante + rete mesh Protezioni malleoli Interne in PU su entrambi i lati Protezione cambio Pelle pieno fiore idrorepellente Collarino Reflex Chiusura Laccio – Nero/Reflex Sottopiede Anatomico, removibile, traspirante, microforato Suola Gomma monocolore nero Taglie 36/47 Colore Nero Prezzo 169 euro

STYLMARTIN NAVAJO

Tra le novità della Collezione 2021 c’è questo stivale ispirato al modello Impact, pensato per chi ama l’avventura su due ruote, capace di offrire un buon supporto per il piede sui percorsi off-road e comodo nelle cavalcate su asfalto. Realizzato in pelle pieno fiore nera idrorepellente, questo stivale punta su un’estetica caratterizzata da dettagli in rosso brillante e un originale effetto diamante, sul mix dei materiali e sulla calzata, confortevole anche dopo ore di viaggio grazie al sottopiede anatomico, la presa d’aria frontale e la suola in gomma antiscivolo. La chiusura è composta di tre leve regolabili a sgancio rapido.

Tomaia Pelle pieno fiore idrorepellente Fodera Impermeabile e traspirante Imbottiture Interno tomaia anatomiche e anti-shock Protezioni malleoli Interne ed esterne su entrambi i lati in PU Protezione cambio Pelle pieno fiore idrorepellente Altre Protezioni Stinco in PU + para calore in pelle lato interno Presa d’aria Su tibia in rete metallica Inserto posteriore Reflex Chiusura 3 leve regolabili a sistema sgancio rapido sostituibili Sottopiede Anatomico, removibile, traspirante, microforato Suola Gomma antiscivolo Taglie 38/47 Colori Antracite Prezzo 249 euro

STYLMARTIN LEGEND

Per quanto riguarda il modello Legend, Stylmartin propone due rivisitazioni del suo stivale dal gusto retro, Legend Evo e Legend Mid, entrambi waterproof. Entrambi gli stivali sono realizzati in pelle pieno fiore nera, impreziosita da un effetto oleato che dona un aspetto “vissuto”. La sicurezza in sella è garantita dalle protezioni interne per malleoli in PU e in zona cambio e dalla presenza di una suola Vibram personalizzata. Pratica la chiusura con zip laterale nascosta, affiancata da cinturini regolabili con fibbie metalliche. Il modello Mid ha un taglio “ankle boot” che lo rende più adatto a un utilizzo cittadino, anche giù dalla sella.