CASCO GT Le auto Gran Turismo coniugano i motori potenti delle sportive con la comodità delle berline, nelle moto avviene la strategia è la stessa… e per i caschi? Anche per loro vale lo stesso concetto, calotte dal design sportivo abbinate e soluzioni più pratiche in quanto areazione o a confort. L’ultimo arrivato in casa Scorpion Sports è il nuovo EXO 520 AIR, disponibile anche in versione SMART con interfono EXO-COM integrato. Ecco le caratteristiche principali.

LE CARATTERISTICHE Ormai immancabili alcune feature tipiche di Scorpion come gli interni KwickWick2, il sistema di gonfiaggio dei guanciali Airfit Concept e il sistema di sgancio della visiera Ellip-Tech II Ratchet System. La calotta è realizzata in componenti policarbonati avanzati di ultima generazione, mentre alla ventilazione ci pensano le prese d’aria frontali e lo spoiler posteriore integrato. Da buon casco touring non mancano il Pinlock Max Vision per evitare l’appannamento della visiera e il visierino interno parasole. In versione SMART AIR il sistema interfono è già integrato.

Peso: 1.590 g

Taglie: XXS-XXXL

Prezzo: 190 euro Solid; 249,90 euro con grafiche; 359,90 euro EXO 520 SMART AIR