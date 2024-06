Royal Enfield Test Ride Tour 2024: ecco dove provare la tua preferita

Royal Enfield Test Ride Tour 2024 torna tra giugno, luglio e settembre, per dare la possibilità a tutti gli appassionati italiani di provare le moto della Casa indiana: nuova Himalayan 450, ma anche la bobber Shotgun, la gamma 350 di HNTR e Meteor, così come la gamma 650 con Super Meteor e Interceptor. Scopriamo tutte le tappe.

IL CALENDARIO Alcune sono già passate, altre in corso – fino a sabato il Royal Enfield Test Ride Tour è in provincia di Livorno – e altre in arrivo. I prossimi appuntamenti del mese partono domani con Palermo (13-14 giugno) e Taranto (13-14-15 giugno), poi Viterbo (14-15 giugno), Chieti (14-15 giugno), Varese (15-16 giugno) e ancora Bologna (21-22 giugno), Catanzaro e Cosenza (21-22 giugno), Monza Brianza (22-23), Treviso (27-28-29), Catania (28-29 giugno) e Torino (29-30 giugno). Tra le tappe più importanti anche quella dell’Eternal City a Roma, il 28 e 29 settembre.

VEDI ANCHE

La nuova Himalayan 450 di Royal Enfield

PRENOTA IL TEST Per consultare il calendario completo e prenotare il proprio test ride con la moto desiderata basta cliccare qui. Anche nel 2024 continua la collaborazione di Royal Enfield con Treedom: ogni cliente Royal Enfield, infatti, con l’acquisto di una moto, riceve un codice attraverso cui potrà piantare un albero e seguirne il suo sviluppo all’interno della comunità rurale che se ne prenderà cura, andando inoltre ad incrementare l’ormai estesa Foresta Royal Enfield. Per conoscere le offerte in corso potete dare un'occhiata al nostro articolo con le promo del mese di giugno.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/06/2024