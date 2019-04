Autore:

Danilo Chissalè

AROUND THE WORLD Appassionati Royal Enfield prendete carta e penna e appuntatevi questa data: domenica 28 aprile, Royal Enfield One Ride, il raduno mondiale dedicato alle Mono e Bicilindriche della Casa anglo-indiana. Il raduno coinvolgerà oltre 300 città indiane e altre 35 sparse per tutto il globo.

DA NOI Nel Belpaese l'evento si terrà nelle metropoli come Roma e Milano, ma anche a Torino, Napoli, Bari Cremona e tante altre ancora. Gli appassionati potranno organizzare o partecipare ad uno dei tour, visitando il sito ufficiale Royalenfield.com/oneride/italy.

LA MISSION Il raduno è adatto a tutti, dai neofiti ai motociclisti esperti. Il One Ride vedrà gli appassionati di ogni età, provenienza e identità sociale, riunirsi lo stesso giorno per un unico tour. Il tema del One Ride di quest'anno è "Ride as One" ed è in linea con la filosofia di Royal Enfield di promuovere l'esplorazione e l’orgoglio tra la comunità di motociclisti di tutto il mondo che guidano nel tempo libero.