Nuova Royal Enfield HNTR 350: ora è il tuo momento di provarla!

Lo scorso ottobre vi ho raccontato nella prova su strada come va l'ultima arrivata nella gamma treemmezzo di Royal Enfield, la HNTR 350. Ora, però, è arrivato il vostro momento! Sabato 21 gennaio infatti la Casa indiana propone un porte aperte delle concessionarie: anche voi potrete salire in sella alla piccola roadster per un test ride e verificare se quanto dicevo è vero...

Royal Enfield HNTR 350: sabato 21 gennaio i test ride nelle concessionarie

DOVE E QUANDO L'appuntamento col Launch Party HNTR 350 è sabato 21 nelle concessionarie Royal Enfield: per toccare con mano la nuova arrivata e provarla su strada nei test ride vi basterà selezionare la data del 21 gennaio sul calendario, contattare la sede di vostro interesse e prenotare un posto, cliccando qui. Buona prova!

Pubblicato da Michele Perrino, 19/01/2023