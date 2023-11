Royal Enfield Black Week: fino al 26 novembre sconti anche del 40%!

Il Black Friday 2024 diventa, per Royal Enfield, l'occasione per promuovere un sacco di interessanti sconti su accessori, abbigliamento e kit di manutenzione. Ecco quindi Royal Enfield Black Week 2024: c'è tempo fino al 26 novembre per usufruire di sconti che arrivano al 40%.

OFFERTE MOTO Se vi aspettavate di vedere in offerta anche la nuova Himalayan 450 – trovate qui la prova di Danilo – beh, allora rimarrete delusi. La promozione comprende una selezione di prodotti del catalogo Apparel e accessori Royal Enfield, ma presso le concessionarie aderenti all’iniziativa sarà anche possibile scoprire la gamma moto e le offerte di finanziamento dedicate. Insomma, magari entrate in negozio per una felpa... e uscite in sella a una nuova moto!

LE ULTIME Per maggiori informazioni sulle concessionarie Royal Enfield potete cliccare qui, mentre se volete scoprire quali sono le ultime novità del Marchio indiano, potete vedere il video da EICMA 2023: lo trovate qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/11/2023