Autore:

Danilo Chissalè

IL JOLLY L’estate è iniziata e le vacanze in moto si fanno sempre più vicine. A chi è già capitato di forare una gomma durante un viaggio sa a che tipo di disagi si va incontro: gommista chiuso, carro attrezzi che arriva dopo due ore mentre il solleone vi ustiona, improperi e scongiuri a fatica contenuti dal casco. Per evitare questo spiacevole scenario, come vi abbiamo consigliato nello speciale vacanze in moto, è fondamentale affrontare un viaggio ricordandosi il kit ripara gomme. Il Gonfia e Ripara VT100 potrebbe rappresentare la scelta definitiva. Ecco come funziona e perché è così utile.

2 IN 1 Rispetto ai classici kit ripara gomme che si trovano in commercio, il VT100 distribuito da Intec combina un compressore alimentato a 12 V a un serbatoio contenente un liquido sigillante in grado di riparare forature dal diametro massimo di 6 mm, a patto che il foro non si trovi sulla spalla dello pneumatico. Il compressore, poi, ha una doppia utilità essendo utilizzabile anche per il controllo pressione di routine o nelle giornate in pista grazie al manometro integrato.

TRE MODI Per utilizzarlo è necessario alimentarlo sfruttando la corrente generata dalla propria moto. Grazie alle tre opzioni di alimentazione (presa 12 V, occhielli o morsetti per collegarlo alla batteria) è utilizzabile da esperti in meccanica e non. Nel caso in cui si decidesse di alimentarlo tramite batteria, compresa nella confezione, c’è una prolunga dotata di fusibile per riparare la gomma in tutta comodità.

COME FUNZIONA Il funzionamento è semplice e intuitivo: una volta alimentato il compressore bisognerà collegarlo al serbatoio contenete il liquido. Questo, tramite l’aria compressa, inietterà il liquido sigillante all’interno del copertone senza dover rimuovere l’oggetto causa della foratura. Zero attrezzi, zero complicazioni.

NON ROVINA L’azione sigillante del liquido vi permetterà di percorrere fino a 200 km (a bassa velocità) prima di recarvi da un gommista per la riparazione/sostituzione, operazione che consigliamo caldamente. Il liquido è facilmente rimovibile con dell’acqua e non danneggia in alcun modo la struttura dello pneumatico.

DOVE E QUANTO Il Gonfia e Ripara VT100 è acquistabile nei migliori rivenditori di accessori per moto e, ovviamente nell’era digitale, anche on-line su Amazon o Ebay. Il prezzo varia di pochi euro da negozio a negozio ma si attesta, in media, attorno ai 45 euro. Per le ricariche, sperando di non averne mai bisogno, bisogna spendere 20 euro. Un ulteriore plus è l’assistenza stradale con Europe Assistance della durata di due anni che copre forature non riparabili o panne della batteria.