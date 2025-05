"RideWithUs": in Carnia con i tester MotorBox! Come partecipare

La tua moto non è solo il tuo mezzo a due ruote. La tua moto è anche la tua passione. Come un fantino col proprio destriero, con la tua adorata moto stabilisci un legame fisico e affettivo indissolubile (dài, prova a dirci che non è così).

Con la tua moto, ora noi ti portiamo a scoprire luoghi incantatati fuori dalle solite rotte motociclistiche, dai soliti passi alpini, dalle solite curve.

MotorBox invita te e la tua moto, dal 26 al 29 giugno 2025, a scoprire la Carnia, in Friuli, un territorio ricco di storia, di scorci indimenticabili e, soprattutto, ricco di curve emozionanti.

Si chiama ''RideWithUs'' ed è l'iniziativa con la quale MotorBox, testata digitale, intende rafforzare col suo affezionato pubblico una connessione reale. Ancora più diretta e, soprattutto, ancor più umana.

RideWithUs: in Carnia in compagnia dei tester MotorBox

RideWithUs con i tester MotorBox

Non solo ti accompagniamo. Ti aiutiamo a conoscere la tua moto ancora più a fondo e a guidarla nel modo migliore.

Sì, perché i nostri tester la tua moto la conoscono, l’hanno messa alla prova nei test ride e, durante il viaggio, ti dispenseranno consigli, suggerimenti e istruzioni di guida per rafforzare il tuo legame con la tua amata.

Loro conoscono la tua moto, tu conosci loro. Hai letto le loro prove, hai guardato e riguardato i loro video, hai ascoltato il loro giudizio. Questi nomi ti dicono niente?

Danilo Chissalè

Per passione lascia un lavoro sicuro per diventare giornalista di MotorBox e non perdere nemmeno un minuto se non in sella a una moto. Il suo motto è diventato slogan: “Dai che si va!”.



Fabio Meloni

Inizia a lavorare 20 anni fa per quella che per anni è stata la Bibbia del motociclista. Ha guidato e descritto le più importanti moto degli ultimi due decenni ed è uno dei migliori tester di moto oggi in circolazione.



Leonardo Lucarelli

Ha la passione per i viaggi e la scoperta scritta nel suo DNA. Dall’India si trasferisce in Italia da bambino e diventa antropologo. Dall’antropologia ai viaggi e alla scrittura il passo è breve e diventa fotoreporter nell’ambito del moto turismo. Sarà lui a raccontarvi i luoghi e a immortalare le vostre pieghe migliori durante il viaggio.



RideWithUs: avrai il tuo album dei ricordi

Sarà un gruppo ristretto, quello che affronterà le curve della Carnia. Una compagnia con cui condividere la passione per la moto, ma anche la buona cucina, le attività e gli alberghi che abbiamo selezionato per farti stare bene sia mentre sei in sella, sia durante le meritate soste.

RideWithUS: il regolamento

Se l'iniziativa stuzzica la tua curiosità, ecco di seguito le regole del ''gioco''.

Location : Sutrio (Udine).



: Sutrio (Udine). Date : 26-29 giugno 2025.



: 26-29 giugno 2025. Partecipanti : 12 persone max.



Distanza : circa 150/200 km al giorno.



Tipologia fondo : asfalto 100%.



Tipologia moto : tutte le moto a partire dai 400 cc, in perfetto stato di manutenzione.



Documenti : patente in corso di validità.



Abbigliamento tecnico da moto obbligatorio:

Casco integrale o modulare o jet con visiera; Giacca con paraschiena e protezioni interne; Pantaloni con protezioni interne; Guanti tecnici con protezioni per moto; Stivali o scarpe tecniche da moto; Completo antipioggia (consigliato).





Ogni conduttore è responsabile del rispetto delle regole del Codice della Strada.

Verrà richiesta massima puntualità alla partenza e durante le soste.

Per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti, l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare e/o accorciare l'itinerario, qualora emergano situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza individuale o di gruppo.

RideWithUs si svolge in Carnia dal 26 al 29 giugno 2025

Come partecipare, quanto costa

La quota di partecipazione è di 990 euro (passeggero: 450 euro).

Per inoltrare la propria domanda di iscrizione, scrivere a:

ridewithus@motorbox.com

Pagamento tramite bonifico bancario o PayPal: maggiori dettagli verranno forniti al momento dell’iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di:

N. 3 rider leader professionisti

N. 3 pernottamenti con colazione in camera

N. 3 cene

N. 2 pranzi

Visita con degustazione presso un prosciuttificio locale

Servizio fotografico

Accesso al Gruppo Whatsapp dedicato a 24h dalla partenza

Kit di benvenuto



Benzina e pedaggio autostradale sono a carico dei partecipanti.

RideWithUs, un pacchetto completo

Termini di cancellazione

E’ possibile cancellare la propria prenotazione a titolo gratuito se la richiesta viene inviata 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni annullate entro i 30 giorni dalla partenza verrà trattenuto il 20% del valore della prenotazione. Se l’annullamento è richiesto oltre i 10 giorni dalla partenza non è previsto alcun rimborso.



Diritti di immagini

Durante l’evento saranno effettuate riprese e foto. Iscrivendoti, fornisci automaticamente il tuo consenso allo sfruttamento dei diritti di immagine da parte di Boxer Srl per la realizzazione di materiale da utilizzare su web, social network, carta stampata.



RideWithUs: passione per la moto, ma non solo...

Programma di massima

26 giugno - Meet Us : arrivo in location a Sutrio entro le ore 20; check-in, cena e pernottamento.

27 giugno - Day 1: tour in moto attraverso il territorio della Carnia.

28 giugno - Day 2 : tour in moto attraverso il territorio della Carnia.

29 giugno - Day 3: tour in moto alla mattina; pranzo libero e rientro alle proprie sedi.



Per iscriverti, o anche solo per saperne di più, scrivici all'indirizzo ridewithus@motorbox.com. I nostri tester ti aspettano!

RideWithUs: le iscrizioni sono aperte

