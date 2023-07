ProDay 2023: in pista a Misano con Lorenzo, Harada, Capirossi e tanti altri!

ProDay nel 2023 torna al circuito Marco Simoncelli di Misano: in pista Lorenzo, Capirossi, Harada e tanti altri campioni. Il programma

Si appresta a essere una giornata memorabile quella del ProDay 2023, evento ideato da Graziano Milone e la GMT Consulting. La manifestazione, giunta alla terza edizione, torna sul circuito Marco Simoncelli di Misano il 12 luglio: tra gli ospiti ci saranno Jorge Lorenzo, Loris Capirossi, Tetsuya Harada, Michele Pirro, Marco Lucchinelli e tantissimi altri! Sessioni di guida in pista ma anche relax e divertimento, con spettacoli musicali, di stunt bike e il party finale. Scopriamo tutto del ProDay 2023.

VMOTO In occasione del ProDay 2023 saranno presentate le TC MAX Racing Edition full electric opportunamente modificate per sfidarsi sul circuito del Misanino coi top rider. Completerà l’esperienza elettrica la gara con i nuovi scooter CPx PRO e i test ride della nuova gamma full electric. A testimonianza della sempre crescente importanza dell’evento quest’anno la FMI Federazione Motociclistica Italiana sarà partner ufficiale del PRODAY patrocinando la manifestazione.

La TC MAX Racing Edition

“ProDay si sta ormai affermando come uno degli eventi al top dell’agenda motoristica nazionale e internazionale – afferma Graziano Milone, ideatore dell’evento – grazie alla passione degli ospiti che ogni anno lo animano e all’organizzazione di alto livello. Siamo inoltre felici di tornare a Misano, sul tracciato dove ProDay è nato nel 2021 e non vediamo l’ora di svelare tutti i dettagli dell’evento. Quest’anno oltre alla riconferma dei nostri consolidati partner Pirelli, Alpinestars, SnapShot Drink e dei partner tecnici che ormai fanno parte della Proday Family, avere la partecipazione ufficiale di Porsche Carrera Cup Italia, Ducati e del gruppo bancario CA-Autobank oltre a essere motivo di orgoglio dimostra che la passione unitamente a impegno e serietà professionale sono valori indissolubili. Sarà fantastico condividere la giornata in pista e le experience con Jorge Lorenzo, Michele Pirro, Loris Capirossi, Marco Lucchinelli, Chaz Davies, Dario Marchetti, Mattia Casadei, Massimo Roccoli e altri big del motociclismo Nazionale e Internazionale, oltre ad essere allietati dalle incredibili performance dello stunt Emilio Zamora”.