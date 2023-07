Mercato moto: il primo semestre 2023 a +16,8%. Le moto e gli scooter più venduti

Continua il segno positivo del mercato moto anche nel mese di giugno, ma soprattutto sono i dati del primo semestre 2023 a far segnare un +16,8%. Nel sesto mese dell'anno moto e scooter mantengono il buon trend, mentre i ciclomotori subiscono una frenata. Scopriamo le classifiche con i modelli più venduti.

IL MESE Giugno si attesta a +4,84% rispetto allo stesso periodo del 2022, con 42.839 veicoli sul mercato. A trainare sono gli scooter con +11,57% e 23.592 mezzi immatricolati, mentre le moto fanno registrare +5,13% e 16.932 veicoli targati. Battuta d'arresto, dopo due mesi in positivo, per i ciclomotori: anche per effetto dell’andamento negativo del mercato elettrico, 2.315 unità e -35,87%.

La nostra prova in pista della nuova Suzuki GSX-8S

IL SEMESTRE Al giro di boa del 2023 il mercato moto fa segnare +16,88% e 201.922 pezzi venduti. Ottima la performance degli scooter, con un quarto dei volumi in più rispetto al primo semestre 2022 e +24,93%, per 102.470 nuovi mezzi. Le moto si difendono bene con +13,10% e 89.450 unità, mentre i ciclomotori – in negativo per quattro mesi su sei – si fermano a -14,14% e 10.002 veicoli.

ELETTRICO Dopo due mesi di crescita, a giugno il mercato delle due ruote elettriche subisce una frenata: solo 1.600 mezzi, contro i 3.541 del 2022 (che tuttavia incorporavano alcune commesse), per una flessione del 54,82%. Negativo anche il bilancio del semestre: -20,38% e 7.237 unità immatricolate.

La Benelli TRK 502 X è ancora regina delle vendite

LE MOTO PIÙ VENDUTE Nei primi sei mesi del 2023 sono ancora le Benelli TRK 502 e 502 X a dominare la classifica, seguite da vicino da Honda Africa Twin e BMW R 1250 GS. Continua a giocare la sua partita anche Yamaha, con Tracer 9 e Ténéré 700 al 4° e 5° posto, seguite da Ducati Multistrada V4, Moto Guzzi V7, Moto Morini X-Cape. A chiudere la Top 10, al 9° e 10° posto, due novità di Honda: XL 750 Transalp e CB750 Hornet.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Giu 2023 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 3.036 2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.669 3 BMW R 1250 GS Enduro 2.365 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 2.140 5 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1.729 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1.605 7 MOTO GUZZI V7 Naked 1.547 8 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.519 9 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 1.486 10 HONDA CB 750 HORNET Naked 1.474 11 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.355 12 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 1.327 13 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.325 14 HONDA NC 750 X Enduro 1.240 15 YAMAHA MT-07 Naked 1.236 16 KEEWAY RKF 125 Naked 1.184 17 KAWASAKI Z 900 Naked 1.158 18 YAMAHA MT-09 Naked 1.092 19 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.001 20 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 984 21 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 951 22 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 932 23 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 856 24 HONDA CB 500 X Turismo 852 25 KAWASAKI Z 650 Naked 829 26 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 797 27 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 783 28 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 738 29 TRIUMPH TRIDENT 660 Naked 714 30 BENELLI BN 125 Naked 672 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI Il dominio Honda nella classifica degli automatici continua con la famiglia SH a occupare le prime tre posizioni: al 1° posto c'è il più grande 350, mentre inseguono 125 e 150. Kymco Agility 125 R16 interrompe la serie della Casa di Tokio al 4° posto, ma ADV350 torna a chiudere la Top 5. È cosa di Piaggio la parte finale della Top 10, con Liberty 125, Beverly 300 e Beverly 400 a occupare rispettivamente il 6°, 8° e 10° posto, mentre X-ADV 750 e Forza 750 si piazzano 7° e 9°.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Giu 2023 1 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 6.798 2 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 6.656 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 5.678 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.803 5 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 4.108 6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 4.097 7 HONDA X-ADV 750 Scooter 4.094 8 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 3.906 9 HONDA FORZA 350 Scooter 3.575 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 3.050 11 YAMAHA TMAX Scooter 2.909 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 2.902 13 SYM SYMPHONY 125 Scooter 2.639 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.507 15 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2.499 16 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.448 17 YAMAHA XMAX 300 Scooter 2.349 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 2.235 19 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1.340 20 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 1.207 21 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.172 22 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.100 23 HONDA FORZA 750 Scooter 1.089 24 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.047 25 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.028 26 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 981 27 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 803 28 SYM JET X 125 Scooter 779 29 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 754 30 SYM JOYRIDE 300 Scooter 663 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

I CICLOMOTORI PIÙ VENDUTI Situazione invariata anche nel segmento 50 cc, con il dominio di Piaggio Liberty e i soliti Fantic Motor Enduro e Motard al 2° posto, mentre si riconferma al 3° l'elettrico Askoll ES1. Giù dal podio Beta RR Motard ed Enduro, mentre le posizioni dalla 6 alla 10 sono ad appannaggio di Sym Symphony, Vespa Primavera, Kymco Agility, Vent 50 e Yamaha Neo's EV.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Giu 2023 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 1.822 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 798 3 ASKOLL ES1 Scooter 664 4 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 631 5 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 403 6 SYM SYMPHONY 50 Scooter 392 7 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 345 8 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 318 9 VENT 50 Plurimarcia 253 10 YAMAHA NEO'S EV Scooter 247 11 APRILIA SXR 50 Scooter 234 12 TALARIA POWER TL 4000 STING Plurimarcia 205 13 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 204 14 VMOTO SOCO CUX Scooter 199 15 NIU N - SERIE Scooter 180 16 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 180 17 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 171 18 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 136 19 SYM CROX Scooter 136 20 YADEA T9L PLUS Scooter 118 21 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 113 22 SYM MIO 50 4T Scooter 104 23 KYMCO AGILITY 50 Scooter 103 24 LIFAN E3 Scooter 100 25 LIFAN E4 Scooter 99 26 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 99 27 KYMCO SUPER 8 50 Scooter 95 28 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 90 29 YADEA M6L Scooter 83 30 FIVE W2 Scooter 78 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 05/07/2023