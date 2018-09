Autore:

Danilo Chissalè

SCOPRITELI La gamma MP3 si è rinnovata a fondo con l’arrivo delle nuove versioni con motorizzazioni 350 e 500 hpe e di nuovi contenuti che ne hanno elevato ulteriormente sicurezza, comfort e prestazioni. Piaggio per il suo scooter a tre ruote lancia gli Urban Days: una settimana di porte aperte nei concessionari, da sabato 22 a sabato 29 settembre, per toccare con mano e testare su strada tutti gli aggiornamenti. Per scoprire il concessionario più vicino e prenotare un test ride gratuito è sufficiente collegarsi al sito www.it.piaggio.com.

VANTAGGI SETTEMBRINI Per chi acquisterà Piaggio MP3 entro la fine del mese sono inoltre previste una serie di opzioni vantaggiose, come l’estensione della garanzia di 12 mesi, il primo tagliando e gli interventi di manutenzione programmata a 2 anni o 10.000 km inclusi nel prezzo.

I NUOVI IN BREVE Piaggio MP3 500 hpe, l’ammiraglia della gamma, è disponibile in due differenti allestimenti, Sport e Business, contraddistinti da colorazioni e dotazioni diverse, mentre Piaggio MP3 350 è disponibile in un unico allestimento che riprende la gamma colori di Piaggio MP3 500 hpe Sport. Tutti i modelli sono guidabili con la sola patente auto.