Autore:

Giulia Fermani

UNA CAPSULE AL DEUS Martedì 23 ottobre al Deus Ex Machina a Milano è stata presentata la Capsule Collection Ape by Deus Cycleworks. Disponibile al Deus Store di Milano e sul sito web, la collezione in limited edition è stata creata in denim grezzo con personalizzazioni in stile garage. All’evento era presente anche The Ganzo, l’Ape Piaggio personalizzato da Deus Cycleworks.

APE THE GANZO Della collezione fanno parte dei classici dell’abbigliamento da lavoro; tuta da lavoro e workshop shirt, entrambe con Deus e Ape applicati e pezzi iconici nelle collezioni Deus come cappellini -il Dad Cap, che ricorda quelli indossati dagli autentici “piloti” Ape del passato- e t-shirt. Impossibile poi non notare Ape The Ganzo, la customizzazione basata sull’Ape Classic 450 cc 4 Tempi, 2 valvole Diesel nata per accompagnare l’evento eno-sportivo Deus Cyclewine, a spasso tra le cantine più importanti al mondo.