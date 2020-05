VENTO DI CAMBIAMENTI Gli esami delle patenti moto e auto sono ancora in stand-by a causa dell'emergenza Covid-19 ancora in atto. In questi mesi sono cambiate molte cose, soprattutto per quanto riguarda le modalità di spostamento. E dall'Europa arrivano nuove regole per le patenti moto A2. La nuova normatica 2020/612 della Comunità Europea sostiuisce la precedente 2006/612 in tema di patenti. La direttiva, che coinvolgerà tutti i 27 stati membri dell'Unione a partire da novembre, prevede l'abbassamento della cilindrata da 400 cc a 250 cc e, contestualmente, anche della potenza minima.

IL MOTIVO DEL CAMBIAMENTO La scelta è stata dettata da diversi fattori. Innanzitutto la Comunità Europea vuole garantire che i candidati siano posti a prove su ''veicoli rappresentativi della categoria per la quale la patente di guida è rilasciata'', andando quindi incontro anche all'utilizzo di veicoli elettrici. Inoltre, questo favorirà l'utilizzo di moto pensate apposta per la patente A2 come le moto da 300 cc, dove spiccano Yamaha MT-03, Honda CB300R e tante altre moto.