Raduni moto

One Ride 2021, il raduno dedicato agli appassionati Royal Enfield, è in arrivo insieme a Ride for a Cause, iniziativa a scopo benefico

La decima edizione di One Ride, raduno dedicato a tutti gli appassionati e possessori di Royal Enfield, è alle porte. Domenica 26 settembre 2021, in diverse città d’Italia e così in tutta Europa, ci sarà modo di vivere insieme la passione per la moto, ma anche di fare del bene, partecipando a un'iniziativa a scopo benefico.

LA CAUSA Royal Enfield ha deciso di coinvolgere i partecipanti dei raduni ma anche di sostenere concretamente un ente di beneficenza, partner ufficiale nell’iniziativa Ride for a Cause. Si tratta di Treedom, azienda italiana che pianta alberi in progetti agroforestali in Italia e nel mondo. La filosofia è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi, garantendogli nel tempo anche un’opportunità di reddito.

COME PARTECIPARE Durante il One Ride ogni sede locale Royal Enfield potrà quindi chiedere ai propri partecipanti di partecipare al progetto insieme a Treedom. In cambio verrà consegnata una borraccia termica personalizzata per l’occasione con il logo dell’evento One Ride 2021 – Riders Club of Europe, come simbolo e ringraziamento dell’impegno appena dimostrato. Partecipare al One Ride 2021 non sarà quindi esclusivamente un momento di ritrovo e divertimento tra appassionati, ma un’importante occasione per unire le forze e sostenere una causa importante, orientata ad uno sviluppo sostenibile e al contribuire all’assorbimento della CO₂. Per trovare il raduno più vicino è sufficiente consultare la lista di quelli organizzati in Italia, come in Europa, direttamente nella sezione Rides & Club: cercando nella sezione nuova attività e selezionando la data del 26 settembre 2021 comparirà la lista di tutti i raduni e sarà dunque possibile scegliere quello a cui prendere parte.

