OFFERTE MOTO: COME LA COMPRO... DUCATI MULTISTRADA 1260 S

Avete visto il nostro nuovo format in cui facciamo chiarezza sulle svariate tipologie d’acquisto di un’automobile? Tra nuova, usata, con finanziamento, a noleggio o km 0 c’è davvero l’imbarazzo della scelta. E per la moto? Come funziona? Quali sono le formule più convenienti? Tanti la comprano nuova perché, forse più dell’auto, la moto è un oggetto da possedere e far proprio, motivo per cui il noleggio a lungo termine non ha ancora riscosso lo stesso successo che ha sulle quattro ruote. Ma quanti arrivano ancora in concessionaria con la fantomatica valigetta o l’assegno? Qualcuno c’è, ma il trend è in calo perché le formule di finanziamento si fanno sempre più vantaggiose e interessanti. E poi c’è l’usato… chi ha detto che ciò che è stato di qualcun altro non possa essere il nostro prossimo grande amore? Come protagonista della prima puntata di “Offerte moto: come comprare…” abbiamo scelto la Ducati Multistrada 1260 S.

LA MULTI PIÙ VENDUTA

La Ducati Multistrada ha stravolto le carte in tavola 17 anni fa, mai prima di lei la Casa di Borgo Panigale aveva azzardato tanto, dando vita ad una viaggiatrice, sì, ma con l’indole sportiva tipica del marchio. Nel corso degli anni si è evoluta costantemente, acquisendo sempre nuovi estimatori e tecnologie. L’ultima arrivata è la Multistrada 1260 con bicilindrico Testastretta DVT da 1260 cc, capace di 158 cv a 9.750 giri/minuto (sei in più sul modello del 2015) e 129,5 Nm a 7.500 giri. Per lei tantissima tecnologia, ciclistica sportiva e il giusto confort per affrontare viaggi a passo svelto anche in coppia. Scopriamo in che modo è possibile averla!

Andate in concessionaria, guardatela, scegliete il colore (grigio o il tradizionale rosso Ducati), valutate eventuali accessori e preparate un bonifico o un assegno da 20.990 euro… oppure una valigetta con 20.990 monete da 1 euro, niente di più semplice. I vantaggi sono tutti nella possibilità di personalizzarla a proprio piacimento, cosa impossibile se ci si rivolge ad un usato, oltre che nella nuova garanzia di 4 anni a chilometraggio illimitato che Ducati offre a chi acquista una Multistrada nuova nel 2020. Chi la compra con questa formula è circa il 30%, gli altri si fanno sedurre dai finanziamenti, ecco perché…

Il finanziamento ci permette di godere della Multistrada senza pensare al fatto di aver alleggerito il conto in banca di oltre 20.000 euro. Benefici all’istante, shock diluito nel tempo. La Casa di Borgo Panigale propone due formule di finanziamento: quella tradizionale a rata fissa e la formula di valore futuro garantito Ducati Bike Value. Nel primo caso la modalità più gettonata da chi acquista è un finanziamento con anticipo di 6.000 euro, seguito da 48 rate da 357 euro con TAN 2,99% e TAEG 3,83%. La Multistrada con questa formula ha un prezzo finale di 23.315 euro.

Ducati Bike Value, invece, a fronte di un anticipo compreso tra il 10 e il 30 % del prezzo di listino permette di finanziare il valore della moto con rate a partire da 149 euro al mese per 24 o 35 mesi, al termine dei quali si potrà scegliere se restituire la moto (pagando il passaggio di proprietà), riscattare la Multistrada pagando la maxi rata (in contanti o rifinanziando l’importo) che equivarrà al valore futuro garantito, stabilito all’inizio. Facciamo un esempio: anticipando € 5.475,50 e pagando 35 rate da € 149, la maxi rata da saldare sarà di 12.564 euro, per un gran totale di 23.403 euro. Rispetto al listino il sovraprezzo è di 2.413 euro, figlio appunto del tasso d’interesse e delle spese fisse. Come ultima opzione si può scegliere di sostituirla con un'altra più fresca, con il vantaggio che, se avrò tenuto bene la mia Multistrada, verrà valutata più del valore futuro garantito pattuito all’inizio. La differenza di valutazione, che può essere anche di migliaia di euro se le condizioni sono eccellenti, sarà utilizzata per ridurre l’ammontare dell’anticipo da versare per il finanziamento della nuova moto. Con questa soluzione si ha il vantaggio di avere una moto sempre fresca e si evitano i costi onerosi della manutenzione straordinaria.

Finanziabile è anche l’assicurazione furto e incendio Ducati Power che permette di spalmare il premio di 12 o 24 mesi, che varia a seconda della provincia di residenza, all’interno delle rate. Con Ducati Power i possessori di “Multi” avranno a disposizione il monitoraggio della propria moto con un sensore GPS che comunica con una centrale operativa attiva H24 il tutto senza franchigia o scoperto.

Come per le auto, anche per le moto il momento migliore per acquistare un usato è a due anni dall’immatricolazione perché il prezzo d’acquisto sarà circa 60% del listino e, rivendendola al quarto anno di vita, si sfrutta il momento migliore a cavallo fra 2 e 4 anni di vita in cui la svalutazione è minima, salvo restyling o cambi di modello. Ovviamente il chilometraggio e gli eventuali accessori montati possono far oscillare il prezzo, ma diamo un esempio: una Multistrada 1260 S del 2018 con 8.000 km viene proposta a 16.500 euro, circa 5.000 euro in meno di una Multi “nuova di pacca”. Se l’acquisto di una moto usata non vi tranquillizza del tutto ci si può rivolgere ai concessionari Ducati e al loro programma Ducati Approved che seleziona moto non più vecchie di 5 anni con massimo 60.0000 km sul groppone e con tagliandi effettuati da sole officine autorizzate. Le moto Ducati Approved vengono sottoposte a 35 controlli certificati e vengono fornite con garanzia europea Ducati sulle parti meccaniche e il soccorso stradale, tutti servizi che non otterreste nella compravendita tra privati. Le quotazioni sono più alte, è vero, anche di qualche migliaio di euro, ma i brutti pensieri girano al largo!