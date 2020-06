“OFFERTE MOTO: COME LA COMPRO…” Kawasaki Versys 650

Anche se il Covid ne ha posticipato l’inizio, la stagione delle moto è finalmente arrivata… Come? Non avete una moto? Beh allora il nostro format “Offerte moto: come la compro…” fa al caso vostro. Analizzeremo infatti quale sia il modo migliore per acquistare una moto: tra nuova, pagata tutta e subito, finanziata o usata, insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. La protagonista di oggi è una moto versatile, di nome e di fatto, la Kawasaki Versys 650.

Portarvi a lavoro dal lunedì al venerdì, farvi fare il giro con gli amici nel weekend e accompagnarvi nelle vacanze dei sogni, per la Kawasaki Versys 650 non c’è alcuna differenza… se non è versatilità questa! È sul mercato da ormai tantissimo tempo ed anche è uno dei modelli più apprezzati della casa di Akashi. La base meccanica è consolidata, il telaio ha una struttura a diamante in acciaio e ingabbia il bicilindrico parallelo da 649 cc, capace di 69 CV e 64 Nm di coppia massima, che grazie alla buona elasticità e ad un’erogazione mai impegnativa si adatta a ogni utilizzo. Di buon livello per il segmento sono anche la dotazione ciclistica e la cura delle finiture. Scopriamo in che modo è possibile averla!

Iniziamo con il metodo classico. Andate in concessionaria, saliteci, controllate le finiture e la posizione di guida, sognate il viaggio della vita in sella a lei, o accontentatevi di un demo ride, scegliete gli accessori e preparatevi a staccare un assegno, o fare un bonifico, di 7.840 euro per la Versys in colorazione Stardust White o Covert Khaki, 100 euro in più per la Metallic Moondust. Fino al 30 settembre 2020, compreso nel prezzo, Kawasaki include anche il kit Tourer Plus composto da: borse laterali da 28 litri con borse morbide interne, paramani, faretti LED fendinebbia e adesivo paraserbatoio, per un valore complessivo di 1.050 euro. Davvero niente male… le spese di montaggio, però, non sono incluse.

Se l’idea di svuotare il salvadanaio vi mette in ansia come la prova costume dopo il lockdown si può optare per il finanziamento. Kawasaki, in collaborazione con Findomestic, ne ha studiato uno speciale per farvi passare l’estate in serenità… prova costume a parte. Fino al 30 giugno sarà infatti possibile finanziare la Versys 650 senza versare anticipi, la prima rata arriverà dopo 4 mesi e per i primi 6 sarà ridotta a 78,40euro al mese. Dopo questo periodo, per i restanti 42 mesi di durata del finanziamento (TAN fisso 5,14%, TAEG 6,00%) la rata sarà di 200 euro. È vero, tra spese e interessi alla fine dei conti la moto vi costerà 9.015,15 euro, ma di questi tempi non versare anticipi e avere una rata “morbida” per i primi mesi sono aspetti da prendere in considerazione.

Se si è disposti a rinunciare alla personalizzazione, o al privilegio di esser il primo proprietario, anche l’usato rappresenta una valida formula d’acquisto. Ovviamente il chilometraggio e gli eventuali accessori montati possono far oscillare il prezzo, ma diamo un esempio: una Kawasaki Versys 650 del 2018, con allestimento Tourer Plus con 5.400 km all’attivo, viene proposta a 6.400 euro. La grande affidabilità della Versys può permettervi anche di valutare modelli più vecchi senza problemi. Ovviamente, anche per lei valgono i soliti consigli: controllate che sia stata effettuata regolare manutenzione, specialmente alla trasmissione e all’impianto frenante, e ricordate che acquistandola da un concessionario o un rivenditore avete diritto a un anno di garanzia. Insomma, non vi resta che scegliere come acquistarla e salire in sella!