Autore:

Giulia Fermani

PETRUCCI INCONTRA I FAN Partita lo scorso week end 16 marzo, l'edizione 2019 del Nolan Shop Tour terminerà la prossima domenica 9 giugno. Appuntamento Sabato 8 e Domenica 9 Giugno presso il rivenditore Valeri Sport di Cornuda (TV). Ospite d'onore Danilo Petrucci.

DATE, INFO, ORARI Si concluderà questo week end il tour di 14 tappe per testare la gamma 2019 e mettere alla prova su strada i nuovi modelli Nolan N70-2 X, il primo crossover on-off sul mercato dotato di mentoniera amovibile, e X-903, l’integrale touring top di gamma d’ispirazione sportiva. Domenica 9 Giugno il pilota Danilo Petrucci, fresco di vittoria al Mugello, arriverà da Valeri Sport in Via Padova, 44 a Cornuda (TV) per conoscere i suoi fan! Dalle 14 alle 17 tutti i partecipanti avranno la possibilità di incontrarlo e scattare una foto con lui.