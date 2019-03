Autore:

Giulia Fermani

CASCHI IN TOUR La primavera è alle porte e con l'aprirsi della stagione motociclistica sta per riaprirsi anche il Nolangroup Shop Tour. Partita lo scorso week end 16 marzo, l'edizione 2019 continuerà fino all’8 giugno, per un totale di 14 tappe in tutta Italia.

I CASCHI IN PROVA Shop Tour organizzato dal gruppo Nolan si compone di una serie di eventi che si svolgeranno presso i migliori rivenditori italiani dove tutti i motociclisti potranno conoscere da vicino la gamma 2019 e mettere alla prova su strada i nuovi modelli N70-2 X, il primo crossover on-off sul mercato dotato di mentoniera amovibile, e X-903, l’integrale touring top di gamma d’ispirazione sportiva. Per chi già possiede un casco Nolan, il Tour sarà un’occasione per ricevere un check completo e gratuito del proprio casco. Di seguito il calendario completo.