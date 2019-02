Autore:

Danilo Chissalè

GENERAZIONE Y Un Garage Italia (il famoso locale milanese di Lapo Elkan) gremito ha fatto da cornice alla presentazione di BikerX, una start up, nata una sera di mezz’estate dall’idea di Elena Macrì – presidente di BikerX – dopo aver frequentato un corso di guida, che propone corsi di guida sicura a forti tinte in rosa.

GIOCO DA RAGAZZE Sono sempre più numerose infatti le donne che approcciano con entusiasmo il mondo delle due ruote che, solo fino a qualche decennio fa, era considerato ad appannaggio del sesso maschile. Secondo i dati raccolti da ACI e Istat, nella sola città di Milano, si contano più di 20mila donne che si spostano in moto e che nel 2017 sono incrementate del 16.6% le biker che hanno acquistato un motociclo o un ciclomotore, con una crescita totale del 32,4% negli ultimi cinque anni.

MA NON SOLO “Ho accettato con entusiasmo di partecipare alla nascita di BikerX da un lato perché il team di lavoro è competente, dinamico e coinvolgente, dall’altro perché trovo che questo sia l’atteggiamento perfetto per portare la cultura della moto dove non è arrivata – spiega Andrea Toumaniantz, co-founder BikerX nonché collega con passata esperienza da istruttore di guida sicura e veloce – Ottimo management e grande competenza degli istruttori permettono di presentarci sul mercato e rivolgerci agli allievi nel più completo e professionale dei modi. Dimostreremo particolare attenzione alle esigenze femminili e ai giovani, ma anche gli uomini saranno benvenuti. Passione, competenza e sensibilità sono le nostre parole d’ordine”.

LA PRIMA L’inaugurazione avverrà il 23 marzo a Reggio Emilia nell’incredibile struttura che è il Campo Prova dell’Autoscuola Gatti: un’area di 50.000 metri quadrati che simula in ogni dettaglio le strade reali. Ma questa è solo la prima data di un calendario ricco di eventi ben diversificati tra loro. BikerX infatti non è solo scuola ma anche aggregazione, vi consigliamo di fare un salto sul sito web e valutare di persona la varietà delle iniziative proposte.

PREZZI E INFO Tra i vantaggi di BikerX c’è sicuramente la possibilità di noleggiare la moto per frequentare il corso più adatto alle proprie esigenze: si va dalla Mondial 125 cc 4T, fino naked sportiveggiante Yamaha MT-07. I prezzi ufficiali non sono ancora stati svelati, ma fonti confidenziali ci hanno comunicato che saranno competitivi.