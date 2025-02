Motodays Roma 2025: tutto pronto per la Fiera. Orari e biglietti

Motodays 2025 è alle porte. Scopriamo tutto sulla Fiera di Roma dedicata alle due ruote, dalle date agli orari, passando per biglietti e prezzi per l'ingresso.

L'edizione 2025 della Fiera dedicata alle moto, Motodays, si terrà a Roma da venerdì 7 a domenica 9 marzo, con i seguenti orari:

Venerdì 7 Marzo: 9.00 - 19.00

Sabato 8 Marzo: 9.00 - 20.00

Domenica 9 Marzo: 9.00 - 19.00

Motodays si terrà su 4 padiglioni, nei 40.000 mq espositivi.

I biglietti per Motodays 2025 sono già disponibili online e acquistabili direttamente sul sito ufficiale della manifestazione, cliccando qui. Di seguito i prezzi:

Biglietto intero on-site: 18 euro

Solo per le donne, speciale 8 Marzo, ingresso scontato iscrivendosi alla community “Motociclista Sostantivo Femminile” su Facebook o su Instagram

Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni non compiuti

Il programma e le novità di questa edizione saranno svelati nel corso della presentazione ufficiale, in programma a Roma il prossimo 26 febbraio alle ore 11 a Palazzo Valentini (Via Quattro Novembre 119/a). Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale di Motodays 2025, cliccando qui.

