Moto Morini Backpack by Piquadro: arriva lo zaino impermeabile

Dalla partnership tra Moto Morini e Piquadro nasce uno zaino impermeabile adatto ai viaggi in moto, ma anche alla vita di tutti i giorni. Scopriamo Moto Morini Backpack by Piquadro, le sue caratteristiche e il prezzo.

Moto Morini Backpack by Piquadro

CARATTERISTICHE E PREZZO Moto Morini Backpack by Piquadro è stato pensato per accompagnare sia i biker che non vogliono rinunciare allo stile sia chi cerca uno zaino sportychic: si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza, impegno quotidiano e situazione atmosferica. Lo zaino, realizzato in tessuto riciclato al 40%, grazie al trattamento con TPU garantisce la massima resistenza e impermeabilità. Le misure del Backpack Moto Morini by Piquadro sono di 40 x 50 x 19 cm, ha una capacità di 25 litri, una tasca portaocchiali e un loop per aggancio portabottiglia. È disponibile presso i concessionari ufficiali Moto Morini al prezzo di 219 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/04/2024