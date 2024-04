Moto Morini Riding Days 2024: monta in sella!

Al via la nuova stagione dei demo-ride Moto Morini Riding Days: il calendario 2024, le moto, le località e come partecipare

Dall'Idroscalo di Milano a Roma, passando per Rimini, per il circuito Marco Simoncelli di Misano, per Lignano Sabbiadoro, Morano sul Po, Bobbio, Pedavena: sono parecchie le date del nuovo Moto Morini Riding Days, il programma di demo ride che da aprile a settembre 2024 permetteranno agli appassionati del Marchio di provare in prima persona le moto della gamma.

Moto Morini Riding Days: al via il calendario 2024

I demo ride di quest'anno sono dedicati alla Morini X-Cape e alla Morini Seiemmezzo: disponibile tanto in versione stradale quanto scrambler (chiamate STR e SCR, qui il nostro confronto in video). Le varie prove si svolgeranno sotto forma di tour pensati per motociclisti con qualsiasi livello di preparazione tecnica. In ciascuna tappa saranno presenti professionisti in grado di illustrare le caratteristiche dei mezzi e offrire consigli preziosi per viaggiare al meglio.

DATA EVENTO LOCALITÀ 13 aprile Riding Season Milano 20/21aprile HAT Adventour Fest Bobbio (Pc) 27/28 aprile Eicma Riding Fest Misano Circuit 10/11/12 maggio Biker Fest Lignano Sabbiadoro 18/19 maggio HAT Adventour Fest Pedavena (Belluno) 20/21/22 settembre Transitalia Marathon Expo Rimini 28/29 settembre Eternal City Roma

Partecipare ai test ride organizzati da Moto Morini è semplicissimo: basta recarsi all’evento scelto, tra quelli del programma qui sopra, e registrarsi direttamente in loco presso l’area Moto Morini. Unici requisiti per partecipare ai demo-ride è di essere in possesso della patente A valida e di essere muniti di abbigliamento tecnico adeguato: casco compreso, naturalmente. Una volta sul posto, sarà sufficiente firmare lo scarico di responsabilità e sarete pronti a partire.

Fonte: Moto Morini

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/04/2024