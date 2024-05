35° Morini Day: da oggi la grande festa in Monferrato

Tutto pronto per il 35° Morini Day, organizzato dal Moto Morini Club Italia a Morano sul Po (AL), in Monferrato. Si inizia stasera, venerdì 31 maggio, con un motogiro in notturna, poi altri due giorni all'insegna della passione per la Casa di Trivolzio. Scopriamo il programma completo!

IL PROGRAMMA Dalle 20 di venerdì serata porchetta e a seguire motogiro in notturna. L'indomani, a partire dalle 9,30 sarà Moto Morini stessa a promuovere i demo ride in sella a X-Cape e gamma Seiemmezzo. Pausa pranzo alle 13 e poi di nuovo demo ride al pomeriggio quando, alle 18,30, in occasione de ''Il progetto del Bombardone compie 20 anni'', la parola sarà data all'Ingegner Lambertini. Dalle 20 cena e festeggiamenti per l'Ingegner Lambertini. Il giorno seguente, la domenica, iscrizioni a partire dalle 9 e alle 10 partenza del motogiro verso Moleto, con partecipazione al raduno Auto&Moto d'epoca. Alle 13 pranzo con la chiusura della manifestazione al pomeriggio.

Pubblicato da Michele Perrino, 31/05/2024