Moto e scooter elettrici: categorie e patenti, cosa posso guidare?

Quando si parla di scooter o moto ci affidiamo a cilindrata e potenza per decretare se l'oggetto in questione sia guidabile o meno con un dato tipo di patente. Ma quando, come nel caso degli elettrici, la cilindrata non c'è, come si fa? Ecco che la categoria di appartenenza torna fondamentale: scopriamo quindi come si differenziano le categorie, quali sono i limiti di potenza di ognuna e quali le patenti relative per la guida di ciclomotori e motocicli.

L1e: la categoria dei ciclomotori fino a 50 cc o 4 kW di potenza

La categoria L1e nient'altro è che quella dei ''cinquantini''. Con motore termico o elettrico si tratta dunque di ciclomotori a due ruote con velocità non superiore a 45 km/h. Il limite dei 50 cc nel caso degli scooter elettrici lascia spazio a un altro valore, quello della potenza nominale continua massima, che deve essere inferiore o uguale a 4 kW. Per guidare questa categoria di veicoli serve avere almeno 14 anni ed essere in possesso della patente AM, comunemente detta ''patentino''.

Zero DSR-X: la maxi enduro è un veicolo categoria L3e

La categoria L3e identifica invece i motocicli, ossia veicoli a due ruote con cilindrata superiore a 50 cc e velocità massima di oltre 45 km/h. Un veicolo appartenente alla categoria L3e con cilindrata massima di 125 cc e potenza di 11 kW o 15 CV è quindi guidabile già a 16 anni con patente A1: nel caso di uno scooter o di una moto elettrici è la potenza continua nominale a dover soddisfare questi limiti.

L3E A2 Con la patente A2 si possono guidare, già da 18 anni, motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Nel caso siano derivati da una versione con potenza ''piena'', quest'ultima non deve sviluppare oltre il doppio della potenza di quella depotenziata (max 95 CV, quindi). I limiti per gli scooter e le moto elettrici sono i medesimi.

L3E A Anche per la L3e A vale lo stesso discorso, sia che si tratti di veicoli con motore a combustione che con motore elettrico: con la patente A (o A3) si possono guidare scooter e moto di tutte le cilindrate e potenze.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/03/2024