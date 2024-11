Le moto e gli scooter più venduti a ottobre? Le classifiche

È un mercato che rallenta quello di scooter e moto, ma non sembra temere l'arrivo del primo freddo. A ottobre, infatti, le due ruote fanno segnare -0,61%, restando sostanzialmente in linea con lo stesso mese del 2023 (allora particolarmente redditizio). In questo decimo mese del 2024 sono gli scooter a trainare il gruppo – mercato degli elettrici incluso, con un +12% – mentre moto e ciclomotori chiudono con segno meno. Scopriamo i dati in dettaglio, con moto e scooter più venduti.

OTTOBRE 2024 Sono 25.083 i veicoli messi in strada, per una flessione dello 0,61%, vale a dire qualcosa come 150 unità in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un mese, quello di ottobre, che conferma il buon andamento del settore, con gli scooter in testa: i due ruote automatici segnano un +4,11% e 13.642 mezzi targati. Passo ''falso'' per le moto a quota 9.895 mezzi immatricolati e -6,18%: un dato che, però, va saputo leggere e contestualizzare col +33% nello stesso mese del 2023. Si fermano a -2,46% i ciclomotori, con 1.546 pezzi in strada.

2024: FACCIAMO IL PUNTO In uno sguardo più ampio, col 2024 che va verso la conclusione, il mercato due ruote segna un +4,6% e mette in strada 325.441 unità, ormai a un passo dai 337 mila veicoli registrati a fine 2023. Nell'analisi complessiva le moto crescono del 6,13% e immatricolano 141.854 unità, gli scooter registrano 167.539 veicoli e un incremento del 4,34%, mentre i ciclomotori fanno da fanalino di coda con - 5,09% e 16.048 unità vendute.

MERCATO ELETTRICO Anche il mercato dei due ruote ''a batterie'' è con segno positivo per la prima volta in questo 2024, soprattutto grazie al risultato degli scooter – 491 unità e +28,53% – ottenendo una crescita del 12,24% e un immatricolato di 853 unità. Numeri comunque molto contenuti, che non spostano il peso dell'annata dal territorio negativo (-19,6% e 8.957 unità) ma, anche considerati i dati del terzo trimestre divulgati dall’associazione dei costruttori europei ACEM, evidenziano che l’Italia – insieme alla Spagna, ma con volumi maggiori – è il mercato trainante a livello europeo.

LE MOTO PIÙ VENDUTE Nel mondo delle moto non ci sono sorprese. A due mesi dalla fine dell'anno pare che lo scettro della moto più venduta del 2024 debba andare proprio alla Benelli TRK 702, prima con margine sulla BMW R 1300 GS seconda, mentre il 3° posto è saldamente nelle mani di Honda Africa Twin. Giù dal podio la prima è Yamaha Tracer 9, con Honda XL750 Transalp al 5° posto e un'altra Yamaha, la MT-07, al 6°. Dobbiamo attendere il 7° posto per la prima Casa cinese, Voge, con la Valico 525DSX, seguita da Ducati Multistrada V4, Yamaha Ténéré 700 e Moto Morini X-Cape. Praticamente tutte le moto dal 4° al 10° posto hanno subito, per il 2025, aggiornamenti più o meno importanti: sarà curioso vedere cosa accadrà l'anno prossimo.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ott 2024 1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 6.226 2 BMW R 1300 GS Enduro 4.370 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.475 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 2.812 5 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 2.566 6 YAMAHA MT-07 Naked 2.320 7 VOGE VALICO 525DSX Enduro 2.208 8 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.131 9 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.117 10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.853 11 KAWASAKI Z 900 Naked 1.789 12 YAMAHA MT-09 Naked 1.783 13 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.781 14 MOTO GUZZI V7 Naked 1.770 15 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.694 16 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 1.485 17 KEEWAY RKF 125 Naked 1.322 18 HONDA CB 750 HORNET Naked 1.321 19 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.296 20 VOGE BRIVIDO 125R Naked 1.289 21 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.266 22 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 1.226 23 HONDA NC 750 X Enduro 1.197 24 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.175 25 TRIUMPH SPEED 400 Naked 1.160 26 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.143 27 VOGE VALICO 900DSX Enduro 1.099 28 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.062 29 TRIUMPH SCRAMBLER 400X Naked 1.057 30 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 1.050 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

SCOOTER PIÙ VENDUTI Sembrava impossibile ma c'è un colpo di scena nella parte alta della classifica! SH 125 e SH 150 non si toccano, saldamente al 1° e 2° posto, ma Kymco Agility 125 fa uno scatto e balza davanti a Honda SH350, conquistando così il 3° posto. Piaggio Liberty 125 si conferma saldamente al 5°, mentre l'altra metà della Top 10 è occupata da Honda X-ADV, Piaggio Beverly 300 e Honda ADV350, con Kymco People S 125 e Yamaha XMax 300 a chiudere.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ott 2024 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 12.840 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 10.845 3 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 8.251 4 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 8.213 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 7.608 6 HONDA X-ADV 750 Scooter 5.360 7 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 5.288 8 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 5.219 9 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 5.188 10 YAMAHA XMAX 300 Scooter 5.135 11 SYM SYMPHONY 125 Scooter 4.554 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 4.269 13 YAMAHA TMAX Scooter 4.191 14 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 4.182 15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 4.067 16 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 3.999 17 HONDA SH MODE 125 Scooter 3.231 18 HONDA FORZA 350 Scooter 3.099 19 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 3.037 20 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 2.113 21 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.998 22 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.995 23 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.642 24 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.592 25 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.422 26 HONDA FORZA 750 Scooter 1.265 27 YAMAHA NMAX 125 Scooter 1.201 28 SYM JOYRIDE 300 Scooter 1.174 29 VOGE SFIDA SR4 Scooter 1.102 30 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.100 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 12/11/2024