Mercato moto: a marzo -6%. Le classifiche con moto e scooter più venduti

Il mercato moto di marzo è ancora rallentato, ma... sta mollando i freni. Dopo un febbraio caratterizzato dal fenomeno ''Km 0'', con offerte sui vecchi Euro 5 da ''smaltire'' che hanno frenato le immatricolazioni del nuovo, ora le vendite si stanno assestando. Scopriamo quali sono moto e scooter più venduti nel mese di marzo 2025.

IN MIGLIORAMENTO“L’andamento del primo trimestre 2025 ha risentito dell’entrata in vigore dello standard Euro 5+, che ha generato un surplus di immatricolazioni alla fine dell’anno scorso. Il fenomeno fine serie continuerà ad influenzare verosimilmente la prima metà dell’anno, anche se i suoi effetti iniziano ad attenuarsi. Si nota infatti un dinamismo promettente nell’ambito della mobilità urbana, con gli scooter che a marzo salgono a +5%. E anche le moto registrano una progressiva riduzione della flessione, passando dal -28% di febbraio a -14%”. Così il presidente di Confindustria ANCMA Mariano Roman, commentando i dati sulle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto di marzo diffusi dall’Associazione.

Mercato moto marzo 2025: i dati sulle vendite di moto e scooter

Honda Africa Twin: è lei la più venduta nel primo trimestre 2025

Il mercato moto recupera quindi terreno dopo due mesi di flessione a doppia cifra: a marzo, infatti, la perdita sullo stesso mese del 2024 si assesta a -6,57% con 33.311 veicoli immatricolati. Le moto soffrono un po' di più con -14,84% e 14.848 mezzi targati. Meglio gli scooter che, dopo due mesi di flessione, registrano un incremento del 5,48% e 17.647 unità. Ancora critica, invece, la situazione dei ciclomotori: i nuovi cinquantini in strada sono solo 816, per un -45,12% rispetto allo stesso mese dello scorso anno,

I dati del primo trimestre 2025

Con uno sguardo più ampio il trimestre resta negativo: mancano all’appello, rispetto allo stesso periodo del 2023, più di 11 mila veicoli, ovvero un calo del 13,22% e 73.908 unità immatricolate. Ancora a doppia cifra la flessione delle moto, che registrano una flessione del 21,82% e 31.327 unità, mentre grazie al buon risultato del mese di marzo risulta più contenuta la flessione degli scooter, che perdono il 2,21% e segnano 40.443 mezzi immatricolati. Chiudono i ciclomotori con un calo del 42,80% e 2.138 unità vendute.

Mercato moto marzo 2025: i dati dell'elettrico

''Il prolungato blocco del portale per la gestione degli incentivi dedicati ai veicoli elettrici, riaperto solo lo scorso 18 marzo, ostacola in qualche misura la ripartenza del mercato a zero emissioni, rinviando al mese di aprile un bilancio più ragionato'', comunicano da ANCMA. I dati relativi ai due ruote elettrici parlano di un -44,60% per 605 veicoli in strada, mentre la flessione nel trimestre è del 32,31%, con 1.460 i mezzi.

Le moto più vendute (fino) a marzo 2025

I dati del primo trimese confermano un dominio di crossover e maxi enduro. Sembra subire una frenata la ''magia'' della Benelli TRK 702, mentre dominano le rivali premium di sempre, una su tutte l'Africa Twin, in testa alla classifica. Sul podio confermate anche R 1300 GS e Multistrada V4, ma non resta a guardare la R 1300 GS Adventure di BMW Motorrad, subito dietro al 4° posto. Dopo la Cfmoto 450 MT – enduro stradale sì, ma piccola e low cost – la prima moto di un segmento diverso è la Yamaha MT-07, al 6° (trovate qui la prova della 2025). Dietro di lei ancora una moto di Iwata, la Tracer 9 – anche lei provata di recente – seguita da Honda XL750 Transalp, MT-09 e Brivido 125R, prima ottavo di litro della classifica.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mar 2025 1 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.127 2 BMW R 1300 GS Enduro 1.097 3 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 815 4 BMW R 1300 GS ADVENTURE Enduro 804 5 CFMOTO 450MT Enduro 752 6 YAMAHA MT-07 Naked 693 7 YAMAHA TRACER 9 Turismo 662 8 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 614 9 YAMAHA MT-09 Naked 544 10 VOGE BRIVIDO 125R Naked 464 11 VOGE VALICO 525DSX Enduro 440 12 HONDA GB350S Naked 432 13 CFMOTO 800MT Enduro 418 14 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 302 15 BMW F 900 GS Enduro 301 16 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 297 17 HONDA NT1100 Turismo 297 18 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 296 19 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 294 20 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 288 21 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 288 22 MOTO GUZZI V7 Naked 284 23 KAWASAKI Z 900 Naked 273 24 KAWASAKI Z 650 Naked 264 25 BMW F 800 GS Enduro 263 26 ROYAL ENFIELD INT BEAR 650 Custom 252 27 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 Naked 250 28 BETA RR 2T 300 Enduro 242 29 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 242 30 HONDA NX500 Turismo 241 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Gli scooter più venduti (fino) a marzo 2025

Yamaha TMax Tech Max 2025: il maxi scooter è l'ultimo tra i due ruote provati

Anche nel segmento scooter i più venduti sono sempre loro. Dominio di Honda, con SH125, 350 e 150 su tutti, seguiti ancora dalla flotta di Tokio con X-ADV e ADV350 a chiudere la Top5. Per uscire dal feudo Honda bisogna attendere il 6° posto con Piaggio Liberty 125, unico italiano in un mare di asiatici, seguito dai Kymco Agility 125 R16 e People S 125. Torna un altro giapponese al 9° posto, è Yamaha XMax 300, seguito da Voge Sfida SR16, primo cinese in gara con ''i grandi''.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mar 2025 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 4.258 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 3.624 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 2.797 4 HONDA X-ADV 750 Scooter 2.508 5 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 1.534 6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 1.252 7 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1.215 8 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 1.138 9 YAMAHA XMAX 300 Scooter 1.047 10 VOGE SFIDA SR16 Scooter 1.033 11 YAMAHA TMAX Scooter 898 12 SYM SYMPHONY 125 Scooter 869 13 HONDA FORZA 350 Scooter 842 14 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 760 15 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 757 16 HONDA SH MODE 125 Scooter 717 17 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 708 18 PIAGGIO VESPA GTS 310 Scooter 657 19 HONDA FORZA 750 Scooter 651 20 SYM ADX 300 Scooter 596 21 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 578 22 YAMAHA NMAX 125 Scooter 541 23 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 484 24 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 473 25 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 404 26 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 380 27 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 321 28 VOGE SFIDA SR1 ADV Scooter 287 29 ZONTES ZT350-E Scooter 268 30 BMW C 400 GT Scooter 253 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 02/04/2025